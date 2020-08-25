Майже 50 тисяч українців взяли участь у святкуванні річниці Незалежності – поліція
Вівторок, 25 серпня 2020, 00:55
За даними поліції, участь в урочистостях з приводу 29-ї річниці Незалежності в усіх регіонах держави взяли 48,5 тисяч громадян.
Джерело: Нацполіція
Дослівно: "Участь в урочистостях з нагоди 29-ї річниці Незалежності України у всіх регіонах держави взяли майже 48,5 тисяч громадян".
Деталі: Правоохоронці зазначили, що масові заходи минули спокійно. На забезпечення правопорядку всього було залучено 5,8 тисячі поліцейських та 1,6 тисячі військовослужбовців Нацгвардії.
Нагадаємо:
- 24 серпня Україна відзначала 29-у річницю Незалежності. З цього приводу на Софіївській площі столиці відбулись урочистості, у них взяв участь президент Володимир Зеленський.
- Водночас у центрі Києві ветерани, волонтери та активісти провели наймасштабніший Марш незалежності.
Українська правда