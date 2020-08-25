Майже 50 тисяч українців взяли участь у святкуванні річниці Незалежності – поліція

За даними поліції, участь в урочистостях з приводу 29-ї річниці Незалежності в усіх регіонах держави взяли 48,5 тисяч громадян.

Джерело: Нацполіція

Дослівно: "Участь в урочистостях з нагоди 29-ї річниці Незалежності України у всіх регіонах держави взяли майже 48,5 тисяч громадян".

Деталі: Правоохоронці зазначили, що масові заходи минули спокійно. На забезпечення правопорядку всього було залучено 5,8 тисячі поліцейських та 1,6 тисячі військовослужбовців Нацгвардії.

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