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Майже 50 тисяч українців взяли участь у святкуванні річниці Незалежності – поліція

Вівторок, 25 серпня 2020, 00:55

За даними поліції, участь в урочистостях з приводу 29-ї річниці Незалежності в усіх регіонах держави взяли 48,5 тисяч громадян. 

Джерело: Нацполіція

Дослівно: "Участь в урочистостях з нагоди 29-ї річниці Незалежності України у всіх регіонах держави взяли майже 48,5 тисяч громадян".

Деталі: Правоохоронці зазначили, що масові заходи минули спокійно. На забезпечення правопорядку всього було залучено 5,8 тисячі поліцейських та 1,6 тисячі військовослужбовців Нацгвардії.

Нагадаємо:

  • 24 серпня Україна відзначала 29-у річницю Незалежності. З цього приводу на Софіївській площі столиці відбулись урочистості, у них взяв участь президент Володимир Зеленський.
  • Водночас у центрі Києві ветерани, волонтери та активісти провели наймасштабніший Марш незалежності.

Українська правда
Теми: День Незалежностіполіція


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