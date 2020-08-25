Почти 50 тысяч украинцев приняли участие в праздновании годовщины Независимости – полиция
Вторник, 25 августа 2020, 00:55
По данным полиции, участие в торжествах по поводу 29-й годовщины Независимости во всех регионах государства приняли 48,5 граждан.
Источник: Нацполиция
Дословно: "Участие в торжествах по случаю 29-й годовщины Независимости Украины во всех регионах государства приняли почти 48,5 граждан".
Детали: Правоохранители отметили, что массовые мероприятия прошли спокойно. На обеспечение правопорядка всего было привлечено 5,8 тысячи полицейских и 1,6 тысячи военнослужащих Нацгвардии.
Напомним:
- 24 августа Украина отмечала 29-ю годовщину Независимости. По этому поводу на Софиевской площади столицы состоялись торжества, в них принял участие президент Владимир Зеленский.
- В то же время в центре Киева ветераны, волонтеры и активисты провели самый масштабный Марш независимости.
Украинская правда