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Разумков пояснив, чому Рада не поспішає із офіційною заявою щодо Білорусі

Вівторок, 25 серпня 2020, 14:35
Разумков пояснив, чому Рада не поспішає із офіційною заявою щодо Білорусі
фото Миколи Білокопитова

Голова Верховної Ради Дмитро Разумков повідомив, що парламент розгляне постанови щодо президентських виборів у Білорусі за підсумками погоджувальної ради, де депутати мають погодити формулювання.

Джерело: брифінг спікера ВР Дмитра Разумкова, глава фракції "Слуга народу" Давид Арахамія в коментарі "Інтерфакс-Україна"  

Пряма мова Разумкова: "Є процедури. Постанови мають пройти комітет, вони повинні бути підготовленні. Я думаю, що це буде для депутатів Верховної Ради доволі дискусійне питання у формулюваннях, які є у тих, чи інших пропозиціях, тому це буде обговорюватися на погоджувальній раді.

А вже, виходячи з цього, будемо приймати рішення: включати не включати, розглядати, коли і в якому режимі це може відбутися…

Я вважаю, що для нас це близька республіка, близький народ. Нам дуже важливо, щоб вона зберегла свою незалежність і була європейською державою, яка буде розвиватися разом з нами, а не з’явилась ще одна точка напруги, або навіть війни, не дай боже, на кордонах нашої держави".

Деталі: Глава фракції "Слуга народу" заявив, що Україна має певний час бути максимально нейтральною, щоб не підвищити ризики військової загрози.

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Нагадаємо:

  • У Білорусі з 9 серпня тривають акції протесту проти фальсифікованих виборів президента.
  • У містах республіки проходять мітинги, на підприємствах тривають страйки.
  • Опозиція сформувала Координаційну раду і вимагає перевиборів.
  • Білоруси відзначають, що їх протест - мирний. Вони вимагають, щоб Лукашенко, який перебуває при владі вже 26 років, пішов з посади.
  • Президент України Володимир Зеленський вважає, що Олександру Лукашенко, який зараз виконує обов'язки президента Білорусі, слід в короткі терміни провести повторні президентські вибори.

Альона Мазуренко, УП
Теми: Разумков ДмитроБілорусьВерховна РадавибориЛукашенко
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