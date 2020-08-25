Разумков объяснил, почему Рада не спешит с официальным заявлением по Беларуси
Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков сообщил, что парламент рассмотрит постановления о президентских выборах в Беларуси по итогам согласительного совета, где депутаты должны согласовать формулировку позиции.
Источник: брифинг спикера ВР Дмитрия Разумкова, глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия в комментарии "Интерфакс-Украина"
Прямая речь Разумкова: "Есть процедуры. Постановления должны пройти комитет, они должны быть подготовлены. Я думаю, что это будет для депутатов Верховной Рады достаточно дискуссионный вопрос в формулировках, которые есть в тех или иных предложениях, поэтому это будет обсуждаться на согласительном совете.
А уже, исходя из этого, будем принимать решение: включать не включать, рассматривать, когда и в каком режиме это может произойти...
Я считаю, что для нас это близкая республика, близкий народ. Нам очень важно, чтобы она сохранила свою независимость и была европейским государством, которое будет развиваться вместе с нами, а не появилась еще одна точка напряжения, или даже войны, не дай бог, на границах нашего государства".
Детали: Глава фракции "Слуга народа" заявил, что Украина определенное время должна быть максимально нейтральной, чтобы не повысить риски военной угрозы.
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Напомним:
- В Беларуси с 9 августа продолжаются акции протеста против фальсифицированных выборов президента.
- В городах республики проходят митинги, на предприятиях продолжаются забастовки.
- Оппозиция сформировала Координационный совет и требует перевыборов.
- Белорусы отмечают, что их протест – мирный. Они требуют, чтобы Лукашенко, который находится у власти уже 26 лет, ушел с должности.
- Президент Украины Владимир Зеленский считает, что Александру Лукашенко, который сейчас исполняет обязанности президента Беларуси, следовало бы в короткие сроки провести повторные президентские выборы.