САП скасувала підозру президенту НААН

Спеціалізована антикорупційна прокуратура скасувала підозру у причетності до заволодіння особливо цінними землями Національної академії аграрних наук України президенту НААН Ярославу Гадзалу.

Джерело: відповідь Національного антикорупційного бюро та САП на запит порталу "Слово і діло"

Дослівно НАБУ: "Стосовно запитуваних у запиті осіб прокурором у кримінальному провадженні 18 травня ухвалено рішення про закриття кримінального провадження на підставі пункту 3 частини 1 статті 284 Кримінального процесуального кодексу України (не встановлені достатні докази для доведення винуватості особи в суді і вичерпані можливості їх отримати)".

Деталі: Також підозри скасували директору Інституту садівництва НААН Ігорю Гринику; першому проректору Національного університету біоресурсів і природокористування Ігорю Ібатулліну; віцепрезиденту, головному науковому секретарю НААН Анатолію Заришняку і директору Національного наукового центру "Інститут виноградарства і виноробства" ім. В.Є. Таїрова НААН В'ячеславу Власову.

Повідомляється, що у САП підтвердили закриття провадження в частині оголошених підозр. Разом з тим, там відзначили, що слідство у справі триває.

Що було раніше: 30 січня у НАБУ повідомили, що оголосили президенту Національної академії аграрних наук України та ще чотирьом вищим посадовцям академії про підозру у причетності до незаконного відчуження 15 га особливо цінних земель НААН.

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