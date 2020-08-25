САП отменила подозрение президенту НААН

Специализированная антикоррупционная прокуратура отменила подозрение в причастности к завладению особенно ценными землями Национальной академии аграрных наук Украины президенту НААН Ярославу Гадзало.

Источник: ответ Национального антикоррупционного бюро и САП на запрос портала "Слово и дело"

Дословно НАБУ: "Что касается запрашиваемых в запросе лиц прокурором в уголовном производстве 18 мая принято решение о закрытии уголовного производства на основании пункта 3 части 1 статьи 284 Уголовного процессуального кодекса Украины (не установлены достаточные доказательства для доказательства вины лица в суде и исчерпаны возможности их получить)".

Детали: Также подозрения отменили директору Института садоводства НААН Игорю Гриннику; первому проректору Национального университета биоресурсов и природопользования Игорю Ибатуллину; вице-президенту, главному научному секретарю НААН Анатолию Заришняку и директору Национального научного центра "Институт виноградарства и виноделия" им. В.Е. Таирова НААН Вячеславу Власову.

Сообщается, что в САП подтвердили прекращение производства по части объявленных подозрений. Вместе с тем, там отметили, что следствие по делу продолжается.

Что было раньше: 30 января в НАБУ сообщили, что объявили президенту Национальной академии аграрных наук Украины и еще четырем высшим должностным лицам академии о подозрении в причастности к незаконному отчуждению 15 га особо ценных земель НААН.

Читайте также "Схемы": Руководство Академии аграрных наук дерибанит государственную землю между родственниками

Предыстория: