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САП отменила подозрение президенту НААН

Вторник, 25 августа 2020, 14:55
САП отменила подозрение президенту НААН
Ярослав Гадзало. Фото naas.gov.ua

Специализированная антикоррупционная прокуратура отменила подозрение в причастности к завладению особенно ценными землями Национальной академии аграрных наук Украины президенту НААН Ярославу Гадзало.

Источник: ответ Национального антикоррупционного бюро и САП на запрос портала "Слово и дело"

Дословно НАБУ: "Что касается запрашиваемых в запросе лиц прокурором в уголовном производстве 18 мая принято решение о закрытии уголовного производства на основании пункта 3 части 1 статьи 284 Уголовного процессуального кодекса Украины (не установлены достаточные доказательства для доказательства вины лица в суде и исчерпаны возможности их получить)". 

 

Детали: Также подозрения отменили директору Института садоводства НААН Игорю Гриннику; первому проректору Национального университета биоресурсов и природопользования Игорю Ибатуллину; вице-президенту, главному научному секретарю НААН Анатолию Заришняку и директору Национального научного центра "Институт виноградарства и виноделия" им. В.Е. Таирова НААН Вячеславу Власову.

Сообщается, что в САП подтвердили прекращение производства по части объявленных подозрений. Вместе с тем, там отметили, что следствие по делу продолжается.

Что было раньше: 30 января в НАБУ сообщили, что объявили президенту Национальной академии аграрных наук Украины и еще четырем высшим должностным лицам академии о подозрении в причастности к незаконному отчуждению 15 га особо ценных земель НААН.

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Предыстория:

  • 18 марта 2019 года Специализированная антикоррупционная прокуратура объявила 7 служащим Нацакадемии аграрных наук и областного управления Госземагентства о подозрении в завладении 13 га особо ценных земель в Киевской области.
  • 19 марта 2019 года САП объявила о подозрении еще 2 лицам, причастным к хищению особо ценных земель Нацакадемии аграрных наук под Киевом.

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Темы: Антикоррупционная прокуратураНАБУземля
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