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САП отменила подозрение президенту НААН

Вторник, 25 августа 2020, 14:55

Специализированная антикоррупционная прокуратура отменила подозрение в причастности к завладению особенно ценными землями Национальной академии аграрных наук Украины президенту НААН Ярославу Гадзало.

Источник: ответ Национального антикоррупционного бюро и САП на запрос портала "Слово и дело"

Дословно НАБУ: "Что касается запрашиваемых в запросе лиц прокурором в уголовном производстве 18 мая принято решение о закрытии уголовного производства на основании пункта 3 части 1 статьи 284 Уголовного процессуального кодекса Украины (не установлены достаточные доказательства для доказательства вины лица в суде и исчерпаны возможности их получить)". 

 

Детали: Также подозрения отменили директору Института садоводства НААН Игорю Гриннику; первому проректору Национального университета биоресурсов и природопользования Игорю Ибатуллину; вице-президенту, главному научному секретарю НААН Анатолию Заришняку и директору Национального научного центра "Институт виноградарства и виноделия" им. В.Е. Таирова НААН Вячеславу Власову.

Сообщается, что в САП подтвердили прекращение производства по части объявленных подозрений. Вместе с тем, там отметили, что следствие по делу продолжается.



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