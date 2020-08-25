Венедіктова звільнила Піскуна – джерела
Вівторок, 25 серпня 2020, 16:45
Генеральний прокурор Ірина Венедіктова звільнила свого позаштатного радника Святослава Піскуна.
Джерело: поінформовані співрозмовники УП
Деталі. Піскуна звільнено наказом. Про причини не повідомляється. Він пробув на посаді менше місяця.
Що передувало: Венедіктова призначила колишнього генпрокурора Святослава Піскуна своїм радником на громадських засадах 27 липня.
Вона натякнула, що взяла колишнього генпрокурора у радники через його досвід і ефективність.
61-річний Піскун тричі обіймав посаду генпрокурора: за часів президентства Леоніда Кучми та Віктора Ющенка.
Українська правда