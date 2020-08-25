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Венедіктова звільнила Піскуна

Вівторок, 25 серпня 2020, 16:45
Венедіктова звільнила Піскуна

Генеральний прокурор Ірина Венедіктова звільнила свого позаштатного радника Святослава Піскуна.

Джерело: поінформовані співрозмовники УП в правоохоронних органах, Піскун у коментарі "Радіо Свобода"

Деталі. Піскуна звільнено наказом. Про причини не повідомляється. Він пробув на посаді менше місяця.

Пізніше сам Піскун підтвердив звільнення з посади радника нинішньої генпрокурорки Ірини Венедіктової.

Інших деталей він не повідомив.

Що передувало: Венедіктова призначила колишнього генпрокурора Святослава Піскуна своїм радником на громадських засадах 27 липня.

Вона натякнула, що взяла колишнього генпрокурора у радники через його досвід і ефективність.

61-річний Піскун тричі обіймав посаду генпрокурора: за часів президентства Леоніда Кучми та Віктора Ющенка.

Українська правда
Теми: Офіс генпрокурора
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