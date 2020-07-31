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Досвід і ефективність: Венедіктова пояснила появу у своїй команді Піскуна

П'ятниця, 31 липня 2020, 06:39

Генеральна прокурорка Ірина Венедіктова натякнула, що взяла колишнього генпрокурора Святослава Піскуна у свої радники через його досвід і ефективність.

Джерело: очільниця Офісу генерального прокурора у Facebook

Пряма мова: "Найцінніше, що є у людини, - це досвід. Негативний і позитивний, підйоми і падіння і знов підйоми. І, коли людина десятиліттями в професії, залишається соціально активною та за нею ідуть колективи, - вона ефективна. Тому я безмежно вдячна всім "реформаторам" і "активістам" за поради і бачення моїх заступників і радників з новими обличчями - мабуть їх треба брати відразу ж з пологових будинків".

Деталі: Венедіктова зазначила, що Піскун працював генпрокурорам не на президента, а на державу, як це робили лікарі, вчителі і правоохоронці, і не треба його плутати з політиками.

Нагадаємо: Раніше стало відомо, що Венедіктова призначила колишнього генпрокурора Святослава Піскуна своїм радником.

61-річний Піскун тричі обіймав посаду генпрокурора: за часів президентства Леоніда Кучми та Віктора Ющенка.

Українська правда
Теми: ВенедіктоваПіскун


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