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Венедиктова уволила Пискуна

Вторник, 25 августа 2020, 16:45
Венедиктова уволила Пискуна

Генеральный прокурор Ирина Венедиктова уволила своего внештатного советника Святослава Пискуна.

Источник: информированные собеседники УП в правоохранительных органах, Пискун в комментарии "Радио Свобода"

Детали. Пискуна уволили приказом. О причинах не сообщается. Он пробыл в должности меньше месяца.

Позже сам Пискун подтвердил увольнение с должности советника нынешней генпрокурора Ирины Венедиктовой.

Других деталей он не сообщил.

Что предшествовало: Венедиктова назначила бывшего генпрокурора Святослава Пискуна своим советником на общественных началах 27 июля.

Она намекнула, что взяла бывшего генпрокурора в советники из-за его опыта и эффективности.

61-летний Пискун трижды занимал должность генпрокурора: во времена президентства Леонида Кучмы и Виктора Ющенко.

Украинская правда

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Темы: Офис генпрокурора
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