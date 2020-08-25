Генеральный прокурор Ирина Венедиктова уволила своего внештатного советника Святослава Пискуна.

Источник: информированные собеседники УП в правоохранительных органах, Пискун в комментарии "Радио Свобода"

Детали. Пискуна уволили приказом. О причинах не сообщается. Он пробыл в должности меньше месяца.

Позже сам Пискун подтвердил увольнение с должности советника нынешней генпрокурора Ирины Венедиктовой.

Других деталей он не сообщил.

Что предшествовало: Венедиктова назначила бывшего генпрокурора Святослава Пискуна своим советником на общественных началах 27 июля.

Она намекнула, что взяла бывшего генпрокурора в советники из-за его опыта и эффективности.

61-летний Пискун трижды занимал должность генпрокурора: во времена президентства Леонида Кучмы и Виктора Ющенко.