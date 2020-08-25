Венедиктова уволила Пискуна – источники
Вторник, 25 августа 2020, 16:45
Генеральный прокурор Ирина Венедиктова уволила своего внештатного советника Святослава Пискуна.
Источник: информированные собеседники УП
Детали. Пискуна уволили приказом. О причинах не сообщается. Он пробыл в должности меньше месяца.
Что предшествовало: Венедиктова назначила бывшего генпрокурора Святослава Пискуна своим советником на общественных началах 27 июля.
Она намекнула, что взяла бывшего генпрокурора в советники из-за его опыта и эффективности.
61-летний Пискун трижды занимал должность генпрокурора: во времена президентства Леонида Кучмы и Виктора Ющенко.
Украинская правда