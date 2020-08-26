На Рівненщині знову виявили півсотні хворих на коронавірус
Станом на вечір 25 серпня коронавірус підтвердили у 51 мешканця Рівненської області. Цього ж дня померли троє хворих.
Джерело: голова Рівненської ОДА Віталій Коваль у facebook
Деталі: Захворіли 14 жителів Дубенського району, 18 – Зарічненського та 11 – Рівненського району. Вік нових хворих від 1 до 75 років.
"Таким чином в Рівненській області наразі маємо 8737 випадків захворювання на коронавірусну хворобу",– повідомив Коваль.
Від ускладень коронавірусу померли 85-річний та 86-річний чоловіки та 73-річна жінка. Загалом же в області зареєстрували 122 летальних випадки.
Окрім того, 25 серпня від COVID-19 одужали ще 33 мешканці Рівненщини. В роботі лабораторій залишається 425 зразків.
Що передувало: Станом на вечір 24 серпня коронавірус виявили у ще 54 жителів Рівненської області.
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Нагадаємо:
- За минулу добу, 24 серпня, в Україні було зафіксовано 1 658 випадків коронавірусу, 25 хворих померли, подолали хворобу 346 осіб.