На Ровенщине снова обнаружили полсотни больных коронавирусом

По состоянию на вечер 25 августа коронавирус подтвердили у 51 жителя Ровенской области. В этот же день умерли трое больных.

Источник: председатель Ровенской ОГА Виталий Коваль в facebook

Детали: Заболели 14 жителей Дубенского района, 18 – Заречненского и 11 – Ровенского района. Возраст новых больных от 1 до 75 лет.

"Таким образом в Ровенской области сейчас имеем 8737 случаев заболевания коронавирусной болезнью", – сообщил Коваль.

От осложнений коронавируса умерли 85-летний и 86-летний мужчины и 73-летняя женщина. Всего же в области зарегистрировали 122 летальных случая.

Кроме того, 25 августа от COVID-19 выздоровели еще 33 жители Ровенской области.

В работе лабораторий остается 425 образцов.

Что предшествовало: По состоянию на вечер 24 августа коронавирус обнаружили у еще 54 жителей Ровенской области.

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Напомним: