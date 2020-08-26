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Світ перетнув позначку у 24 млн випадків коронавірусу

Середа, 26 серпня 2020, 03:16

26 серпня число випадків коронавірусу досягло 24 мільйонів. 

Джерело: дані сайту Worldometers

Деталі: За цей час від ускладнень захворювання померли 822 тисячі осіб. Змогли вилікуватись 16,5 мільйонів хворих.

Активними залишаються 6,6 мільйонів випадків. 

За останню добу у світі виявили майже 240 тисяч нових випадків зараження. З них майже 67 тисяч в Індії, 47 тисяч – у Бразилії та 39 тисяч у США. Цього ж дня померли 5809 хворих. 

 
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Що передувало: Про 23 мільйони випадків зараження повідомлялось 22 серпня.

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Українська правда
Теми: коронавірус


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