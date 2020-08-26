Світ перетнув позначку у 24 млн випадків коронавірусу

26 серпня число випадків коронавірусу досягло 24 мільйонів.

Джерело: дані сайту Worldometers

Деталі: За цей час від ускладнень захворювання померли 822 тисячі осіб. Змогли вилікуватись 16,5 мільйонів хворих.

Активними залишаються 6,6 мільйонів випадків.

За останню добу у світі виявили майже 240 тисяч нових випадків зараження. З них майже 67 тисяч в Індії, 47 тисяч – у Бразилії та 39 тисяч у США. Цього ж дня померли 5809 хворих.

Знімок екрану

Що передувало: Про 23 мільйони випадків зараження повідомлялось 22 серпня.

Читайте також: Скільки людей захворіли на COVID 19 в Україні та світі

Історія коронавірусу в Україні: як прийшов та поширився країною

Українці живуть так, наче коронавірусу не існує. Чому COVID-19 – це все ще страшно

Нагадаємо: