Світ перетнув позначку у 24 млн випадків коронавірусу
Середа, 26 серпня 2020, 03:16
26 серпня число випадків коронавірусу досягло 24 мільйонів.
Джерело: дані сайту Worldometers
Деталі: За цей час від ускладнень захворювання померли 822 тисячі осіб. Змогли вилікуватись 16,5 мільйонів хворих.
Активними залишаються 6,6 мільйонів випадків.
За останню добу у світі виявили майже 240 тисяч нових випадків зараження. З них майже 67 тисяч в Індії, 47 тисяч – у Бразилії та 39 тисяч у США. Цього ж дня померли 5809 хворих.
Що передувало: Про 23 мільйони випадків зараження повідомлялось 22 серпня.
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Нагадаємо:
- За минулу добу, 24 серпня, в Україні було зафіксовано 1 658 випадків коронавірусу, 25 хворих померли, подолали хворобу 346 осіб.
Українська правда