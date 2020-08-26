Мир пересек отметку в 24 млн случаев коронавируса
Среда, 26 августа 2020, 03:16
26 августа число случаев коронавируса достигло 24 миллионов.
Источник: данные сайта Worldometers
Детали: За это время от осложнений заболевания умерли 822 тысячи человек. Смогли вылечиться 16,5 миллионов больных.
Активными остаются 6,6 миллионов случаев.
За последние сутки в мире обнаружили почти 240 тысяч новых случаев заражения. Из них почти 67 тысяч в Индии, 47 тысяч в Бразилии и 39 тысяч в США. В этот же день умерли 5809 больных.
Что предшествовало: О 23 миллионах случаев заражения сообщалось 22 августа.
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Напомним:
- За прошедшие сутки, 24 августа, в Украине было зафиксировано 1658 случаев коронавируса, 25 больных умерли, преодолели болезнь 346 человек.
Украинская правда