Мир пересек отметку в 24 млн случаев коронавируса

26 августа число случаев коронавируса достигло 24 миллионов.

Источник: данные сайта Worldometers

Детали: За это время от осложнений заболевания умерли 822 тысячи человек. Смогли вылечиться 16,5 миллионов больных.

Активными остаются 6,6 миллионов случаев.

За последние сутки в мире обнаружили почти 240 тысяч новых случаев заражения. Из них почти 67 тысяч в Индии, 47 тысяч в Бразилии и 39 тысяч в США. В этот же день умерли 5809 больных.

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Что предшествовало: О 23 миллионах случаев заражения сообщалось 22 августа.

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Напомним: