Бойовики з гранатомета вели вогонь біля Хутора Вільний – ООС
Середа, 26 серпня 2020, 07:25
25 серпня російські окупанти відкривали вогонь біля Хутора Вільний з автоматичного станкового гранатомету.
Джерело: повідомлення штабу ООС
Дослівно: "Ця провокація не несла загрози нашим оборонцям, тому українські підрозділи зброю у відповідь не застосовували. Бойових втрат, внаслідок ворожого пострілу, немає".
Деталі: У штабі нагадали про підрив на ймовірно протипіхотній осколковій міні натяжної дії ПОМ-2 двох військових. Повідомляється, що загрози їх життю немає, а стан їх здоров’я оцінюється як задовільний.
Від початку поточної доби на усіх ділянках фронту спостерігалася тиша, порушень режиму припинення вогню не зафіксовано.
Українська правда