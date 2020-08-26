Бойовики з гранатомета вели вогонь біля Хутора Вільний – ООС

25 серпня російські окупанти відкривали вогонь біля Хутора Вільний з автоматичного станкового гранатомету.

Джерело: повідомлення штабу ООС

Дослівно: "Ця провокація не несла загрози нашим оборонцям, тому українські підрозділи зброю у відповідь не застосовували. Бойових втрат, внаслідок ворожого пострілу, немає".

Деталі: У штабі нагадали про підрив на ймовірно протипіхотній осколковій міні натяжної дії ПОМ-2 двох військових. Повідомляється, що загрози їх життю немає, а стан їх здоров’я оцінюється як задовільний.

Від початку поточної доби на усіх ділянках фронту спостерігалася тиша, порушень режиму припинення вогню не зафіксовано.