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Бойовики з гранатомета вели вогонь біля Хутора Вільний – ООС

Середа, 26 серпня 2020, 07:25

25 серпня російські окупанти відкривали вогонь біля Хутора Вільний з автоматичного станкового гранатомету. 

Джерело: повідомлення штабу ООС

Дослівно: "Ця провокація не несла загрози нашим оборонцям, тому українські підрозділи зброю у відповідь не застосовували. Бойових втрат, внаслідок ворожого пострілу, немає".

Деталі: У штабі нагадали про підрив на ймовірно протипіхотній осколковій міні натяжної дії ПОМ-2 двох військових. Повідомляється, що загрози їх життю немає, а стан їх здоров’я оцінюється як задовільний. 

Від початку поточної доби на усіх ділянках фронту спостерігалася тиша, порушень режиму припинення вогню не зафіксовано.

Українська правда
Теми: ООСОб'єднані сили на ДонбасіДонбас


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