Боевики из гранатомета вели огонь возле Хутора Вольный – ООС
Среда, 26 августа 2020, 07:25
25 августа российские оккупанты открывали огонь у Хутора Вольный с автоматического станкового гранатомета.
Источник: сообщение штаба ООС
Дословно: "Это провокация не несла угрозы нашим защитникам, поэтому украинские подразделения оружие в ответ не применяли. Боевых потерь, в результате вражеского выстрела, нет".
Детали: В штабе напомнили о подрыве на вероятно противопехотной осколочной мине натяжного действия ПОМ-2 двух военных. Сообщается, что угрозы их жизни нет, а состояние их здоровья оценивается как удовлетворительное.
С начала текущих суток на всех участках фронта наблюдалась тишина, нарушений режима прекращения огня не зафиксировано.
Украинская правда