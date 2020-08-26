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Боевики из гранатомета вели огонь возле Хутора Вольный – ООС

Среда, 26 августа 2020, 07:25
Боевики из гранатомета вели огонь возле Хутора Вольный – ООС

25 августа российские оккупанты открывали огонь у Хутора Вольный с автоматического станкового гранатомета.

Источник: сообщение штаба ООС

Дословно: "Это провокация не несла угрозы нашим защитникам, поэтому украинские подразделения оружие в ответ не применяли. Боевых потерь, в результате вражеского выстрела, нет".

Детали: В штабе напомнили о подрыве на вероятно противопехотной осколочной мине натяжного действия ПОМ-2 двух военных. Сообщается, что угрозы их жизни нет, а состояние их здоровья оценивается как удовлетворительное.

С начала текущих суток на всех участках фронта наблюдалась тишина, нарушений режима прекращения огня не зафиксировано.

Украинская правда
Темы: ООСОбъединенные силы на ДонбассеДонбасс
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