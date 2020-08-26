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Два бійця підірвалися на міні, скинутої з безпілотника - штаб ООС

Середа, 26 серпня 2020, 12:47
ілюстративне фото

Командування Об’єднаних сил уточнює, що міну, на якій 25 серпня на Донбасі підірвалися двоє військових, ворог скинув із безпілотного літального апарата.

Джерело: пресслужба штабу ООС

Дослівно: "25 серпня, в смузі відповідальності бригади морської піхоти під час проведення огляду місцевості двоє військовослужбовців підірвалися на ворожій протипіхотній осколковій міні натяжної дії ПОМ-2. Внаслідок вибуху вони отримали осколкові поранення і зараз знаходяться на лікуванні. Стан їхнього здоров’я задовільний.

Попередньо встановлено, що протипіхотна міна була закинута дистанційним методом. Такі провокації ворог використовує в Донецькій та Луганській областях".

Деталі: В штабі наголошують, що окрім вибуху зазначеної міни, військовослужбовцями підрозділів частини та спостерігачами української сторони СЦКК більше порушень в цей день у смузі відповідальності бригади зафіксовано не було.

Водночас нагадують, що подібна ворожа провокація із використанням БПЛА відбулася на цій ділянці фронту 24 серпня: за допомогою БПЛА ворог скинув гранату ВОГ-17.

Теми: війнаООС


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