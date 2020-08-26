Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Два бойца подорвались на мине, сброшенной с беспилотника - штаб ООС

Среда, 26 августа 2020, 12:47
Два бойца подорвались на мине, сброшенной с беспилотника - штаб ООС
иллюстративное фото

Командование Объединенных сил уточняет, что мину, на которой 25 августа на Донбассе подорвались двое военных, враг сбросил с беспилотного летательного аппарата.

Источник: пресс-служба штаба ООС

Дословно: "25 августа, в полосе ответственности бригады морской пехоты во время осмотра местности двое военнослужащих подорвались на вражеской противопехотной осколочной мини натяжного действия ПОМ-2. В результате взрыва они получили осколочные ранения и сейчас находятся на лечении. Состояние их здоровья удовлетворительное.

Предварительно установлено, что противопехотная мина была заброшена дистанционным методом. Такие провокации враг использует в Донецкой и Луганской областях".

Детали: В штабе отмечают, что кроме взрыва указанной мины, военнослужащими подразделений части и наблюдателями украинской стороны СЦКК больше нарушений в этот день в полосе ответственности бригады зафиксировано не было.

В то же время напоминают, что подобная вражеская провокация с использованием БПЛА имела место на этом участке фронта 24 августа: с помощью БПЛА враг сбросил гранату ВОГ-17.

Украинская правда
Темы: войнаООС
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Россияне традиционно запустили с юга "шахеды"

Умеров: Слово "демобилизация" сможем использовать только после войны

Отбор на Евро-2024: Украина определилась с местами проведения матчей

После потери трех Су-34 россияне уменьшили количество авиаударов - Игнат

Чехия будет платить украинцам, которые возвращаются домой

ГПСУ: поляки прекратили блокаду "Медика - Шегини"

Все новости...
война
Силы обороны за сутки уничтожили на Таврическом направлении 16 единиц техники и 7 складов врага – Тарнавский
Чешские врачи прооперируют пострадавших от войны украинцев во Львове
Ракету, которая снесла полподъезда в Кривом Роге, россияне запустили из района Джанкоя
Последние новости
20:07
Инициативная группа поддержала выдвижение Стрелкова в президенты РФ, но нотариус не приехал – СМИ
19:41
фотоАмериканка с двумя матками родила близнец в разные дни
19:37
фотоРоссияне обстреляли Очеретино и Нью-Йорк в Донецкой области, трое раненых
19:31
Глава МВД Британии подвергся критике из-за "ироничной шутки" о снотворном для жены
19:23
В Кропивницком во время тревоги прозвучали взрывы – СМИ
19:17
В Словакии задержали мужчину, который пообещал "сделать то, что произошло в Праге"
18:58
Враг увеличил количество артобстрелов – Генштаб
18:30
России понадобятся месяцы для возвращения низких учетных ставок
18:14
Россияне традиционно запустили с юга "шахеды"
18:06
картаВ понедельник Украину накроет мокрый снег и дождь, до 13° тепла
Все новости...
Реклама: