Два бойца подорвались на мине, сброшенной с беспилотника - штаб ООС

Командование Объединенных сил уточняет, что мину, на которой 25 августа на Донбассе подорвались двое военных, враг сбросил с беспилотного летательного аппарата.

Источник: пресс-служба штаба ООС

Дословно: "25 августа, в полосе ответственности бригады морской пехоты во время осмотра местности двое военнослужащих подорвались на вражеской противопехотной осколочной мини натяжного действия ПОМ-2. В результате взрыва они получили осколочные ранения и сейчас находятся на лечении. Состояние их здоровья удовлетворительное.

Предварительно установлено, что противопехотная мина была заброшена дистанционным методом. Такие провокации враг использует в Донецкой и Луганской областях".

Детали: В штабе отмечают, что кроме взрыва указанной мины, военнослужащими подразделений части и наблюдателями украинской стороны СЦКК больше нарушений в этот день в полосе ответственности бригады зафиксировано не было.

В то же время напоминают, что подобная вражеская провокация с использованием БПЛА имела место на этом участке фронта 24 августа: с помощью БПЛА враг сбросил гранату ВОГ-17.