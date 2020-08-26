Нехай РФ сама постачає воду до вкрадених підприємств у Криму – секретар РНБО

Секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данілов заявив, що в окупованому Криму немає підстав для катастрофи із водою для населення, а проблему водопостачання до вкрадених промислових і російських військових об’єктів нехай вирішує окупант – Росія.

Джерело: Facebook-сторінка Данілова

Пряма мова: "Жодних підстав для "гуманітарної катастрофи" на півострові через начебто нестачу води не існує. Місцеві водні ресурси здатні задовольнити господарсько-побутові потреби населення.

А проблему водозабезпечення вкрадених промислових, сільскогосподарських та інших підприємств, а також російських військових об’єктів нехай розв’язує російська окупаційна влада".

Що передувало: Голова української делегації в ТКГ в Мінську Леонід Кравчук заявив, що Україна може відновити водопостачання в окупований Крим, якщо там станеться гуманітарна катастрофа.

Голова парламентської фракції "Слуга народу" Давид Арахамія заявив, що на даний момент немає ніяких шансів у Верховній Раді розглядати і приймати рішення про відновлення водопостачання в Крим.