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Пусть РФ сама снабжает водой украденные предприятия в Крыму – секретарь СНБО

Среда, 26 августа 2020, 15:00
Пусть РФ сама снабжает водой украденные предприятия в Крыму – секретарь СНБО

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов заявил, что в оккупированном Крыму нет оснований для катастрофы с водой для населения, а проблему водоснабжения в украденные промышленные и российские военные объекты пусть решает оккупант - Россия.

Источник: Facebook-страница Данилова

Прямая речь: "Никаких оснований для "гуманитарной катастрофы" на полуострове из-за якобы недостатка воды не существует. Местные водные ресурсы способны удовлетворить хозяйственно-бытовые нужды населения.

А проблему водообеспечения украденных промышленных сельскохозяйственных и других предприятий, а также российских военных объектов пусть решает российская оккупационная власть".

Что предшествовало: Ранее председатель украинской делегации в ТКГ в Минске Леонид Кравчук предположил, что Украина может возобновить водоснабжение в оккупированный Крым, если там произойдет гуманитарная катастрофа.

Председатель парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, что на данный момент нет никаких шансов в Верховной Раде рассматривать и принимать решения о возобновлении водоснабжения в Крым.

Украинская правда
Темы: КрымводаоккупацияРосcияСНБО
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