Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

Виповнюється місяць, як мовчить важка артилерія на Донбасі - штаб ООС

Середа, 26 серпня 2020, 18:14

За перший місяць режиму повного і всеосяжного припинення вогню на Донбасі не було зафіксовано жодного випадку застосування важкого озброєння.

Джерело: пресцентр штабу ООС

Дослівно: "26 серпня завершується перший місяць відколи вступив у силу повний і всеосяжний режим припинення вогню. За цей період часу на переважній більшості ділянок відповідальності наших підрозділів обстрілів з боку противника не фіксувалося.

Водночас, у смугах відповідальності наших бойових бригад українськими військовослужбовцями були задокументовані поодинокі неприцільні постріли, які носили провокативний характер. Внаслідок ворожого вогню, у лавах Об’єднаних сил не має бойових втрат і поранень.

За місяць на Донбасі не було зафіксовано жодного випадку застосування важкого озброєння".

Деталі: Зазначається, що від початку поточної доби на ділянках відповідальності українських підрозділів, які виконують завдання у районі проведення операції, обстрілів з боку збройних формувань Російської Федерації не зафіксовано.

Серед українських захисників бойових втрат і поранень немає.

Нагадаємо: 25 серпня збройні формування Російської Федерації 1 раз порушили режим припинення вогню. Один провокативний постріл з автоматичного станкового гранатомета було зафіксовано поблизу Хутору Вільний.

Крім того на двоє бійців підірвалися на ворожій протипіхотній осколковій міні натяжної дії ПОМ-2. Внаслідок вибуху вони отримали осколкові поранення і зараз знаходяться на лікуванні. 

Командування Об’єднаних сил уточнило, що міну, на якій 25 серпня на Донбасі підірвалися двоє військових, ворог скинув із безпілотного літального апарата.

Українська правда
Теми: війнаДонбасООС


powered by lun.ua
Головне сьогодні

відеоНобелівська лауреатка каже, що Білорусі знадобиться допомога Путіна

Уряд призначив нового керівника "Укрзалізниці"

Кабмін знову закриває кордони для іноземців

оновленоУряд продовжив карантин ще на 2 місяці і посилив обмеження

фотоТанкер "Делфі" нарешті підняли: з лежачого положення у стояче

Кличко веде на вибори свою сурдоперекладачку і Шовковського

Усі новини...
війна
Два бійця підірвалися на міні, скинутій з безпілотника - штаб ООС
Зеленський сподівається завершити війну цього року
Зеленський заявив, що має прямий діалог з Путіним заради миру
Останні новини
18:57
Наразі триває перша світова біологічна війна – секретар РНБО
18:44
Верховний Суд просить виділити з COVID-фонду 1 млн грн
18:31
Заборона на в’їзд іноземців до України не стосуватиметься білорусів – нардеп
18:14
Виповнюється місяць, як мовчить важка артилерія на Донбасі - штаб ООС
18:11
Росія готує до реєстрації вже другу вакцину від COVID-19
17:59
Мінекономіки спрогнозувало курс гривні, інфляцію і зростання цін на "комуналку"
17:46
COVID-19 виявили в заступника мера Одеси
17:44
Гривня дещо просіла на закритті міжбанку
17:36
Україна відновлює роботу КПВВ на адмінкордоні з окупованим Кримом
17:26
В Мінську обшукують дім, де жив опозиціонер Цепкало
Усі новини...
Підпишіться на наші повідомлення!