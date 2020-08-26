Виповнюється місяць, як мовчить важка артилерія на Донбасі - штаб ООС

За перший місяць режиму повного і всеосяжного припинення вогню на Донбасі не було зафіксовано жодного випадку застосування важкого озброєння.

Джерело: пресцентр штабу ООС

Дослівно: "26 серпня завершується перший місяць відколи вступив у силу повний і всеосяжний режим припинення вогню. За цей період часу на переважній більшості ділянок відповідальності наших підрозділів обстрілів з боку противника не фіксувалося.

Водночас, у смугах відповідальності наших бойових бригад українськими військовослужбовцями були задокументовані поодинокі неприцільні постріли, які носили провокативний характер. Внаслідок ворожого вогню, у лавах Об’єднаних сил не має бойових втрат і поранень.

За місяць на Донбасі не було зафіксовано жодного випадку застосування важкого озброєння".

Деталі: Зазначається, що від початку поточної доби на ділянках відповідальності українських підрозділів, які виконують завдання у районі проведення операції, обстрілів з боку збройних формувань Російської Федерації не зафіксовано.

Серед українських захисників бойових втрат і поранень немає.

Нагадаємо: 25 серпня збройні формування Російської Федерації 1 раз порушили режим припинення вогню. Один провокативний постріл з автоматичного станкового гранатомета було зафіксовано поблизу Хутору Вільний.

Крім того на двоє бійців підірвалися на ворожій протипіхотній осколковій міні натяжної дії ПОМ-2. Внаслідок вибуху вони отримали осколкові поранення і зараз знаходяться на лікуванні.

Командування Об’єднаних сил уточнило, що міну, на якій 25 серпня на Донбасі підірвалися двоє військових, ворог скинув із безпілотного літального апарата.