Исполняется месяц, как молчит тяжелая артиллерия на Донбассе - штаб ООС

За первый месяц режима полного и всеобъемлющего прекращения огня на Донбассе не было зафиксировано ни одного случая применения тяжелого вооружения.

Источник: пресс-центр штаба ООС

Дословно: "26 августа завершается первый месяц с тех пор, как вступил в силу полный и всеобъемлющий режим прекращения огня. За это время на большинстве участков ответственности наших подразделений обстрелов со стороны противника не фиксировалось.

В то же время, в полосах ответственности наших боевых бригад украинскими военнослужащими были задокументированы единичные неприцельные выстрелы, которые носили провокационный характер. Вследствие вражеского огня, в рядах Объединенных сил нет боевых потерь и ранений.

За месяц на Донбассе не было зафиксировано ни одного случая применения тяжелого вооружения".

Детали: Отмечается, что с начала текущих суток на участках ответственности украинских подразделений, которые выполняют задачи в районе проведения операции, обстрелов со стороны вооруженных формирований Российской Федерации не зафиксировано.

Среди украинских защитников боевых потерь и ранений нет.

Напомним: 25 августа вооруженные формирования Российской Федерации 1 раз нарушили режим прекращения огня. Один провокационный выстрел из автоматического станкового гранатомета был зафиксирован вблизи Хутора Вольный.

Кроме того, на двое бойцов подорвались на вражеской противопехотной осколочной мине натяжного действия ПОМ-2. В результате взрыва они получили осколочные ранения и сейчас находятся на лечении.

Командование Объединенных сил уточнило, что мину, на которой 25 августа на Донбассе подорвались двое военных, враг сбросил с беспилотного летательного аппарата.