Майора, який наїхав на курсанток, узяли під варту

Шевченківський райсуд Києва ухвалив узяти під варту на 60 діб без права внесення застави майора медичної служби Збройних сил України Володимира Холодного, який вчинив ДТП та тяжко травмував трьох курсанток.

Джерело: Національна поліція України, Військова прокуратура Центрального регіону України, "5 канал"

Деталі: Суд обрав запобіжний захід водію 26 серпня.

Холодний у суді сказав, що не уникатиме покарання, і попросив вибачення за свій вчинок:

"Те, що я скоїв, я каюсь, і нестиму цей хрест через все своє життя".

Майору медичної служби повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 286 КК України, до нього застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Досудове розслідування триває за процесуального керівництва військової прокуратури.

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