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Майора, який наїхав на курсанток, узяли під варту

Четвер, 27 серпня 2020, 10:18

Шевченківський райсуд Києва ухвалив узяти під варту на 60 діб без права внесення застави майора медичної служби Збройних сил України Володимира Холодного, який вчинив ДТП та тяжко травмував трьох курсанток.

Джерело: Національна поліція України, Військова прокуратура Центрального регіону України, "5 канал"

Деталі: Суд обрав запобіжний захід водію 26 серпня.

Холодний у суді сказав, що не уникатиме покарання, і попросив вибачення за свій вчинок:

"Те, що я скоїв, я каюсь, і нестиму цей хрест через все своє життя".

Майору медичної служби повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 286 КК України, до нього застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Досудове розслідування триває за процесуального керівництва військової прокуратури.

Передісторія:

  • 25 серпня у Києві на території військової частини на вулиці Зоологічній водій авто Toyota Prius наїхав на трьох курсанток Української військово-медичної академії. Майора 1974 р.н. затримали на місці події, його сп'яніння підтвердив драгер.
  • За фактом ДТП столична поліція розпочала кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 ККУ (порушення правил безпеки дорожнього руху). Санкція статті передбачає до 8 років позбавлення волі з позбавленням права керувати транспортним засобом до 3 років. 
  • Троє 23-річних дівчат зазнали каліцтв внаслідок наїзду: двом ампутували по одній нозі (одна з дівчат може втратити обидві ноги), у третьої переламані обидві нижні кінцівки.



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