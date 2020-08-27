Майора, который наехал на курсанток, взяли под стражу

Шевченковский райсуд Киева постановил взять под стражу на 60 суток без права внесения залога майора медицинской службы Вооруженных сил Украины Владимира Холодного, который наехал на троих курсанток и покалечил их.

Источник: Национальная полиция Украина, Военная прокуратура Центрального региона Украины, "5 канал"

Детали: Суд избрал меру пресечения водителю 26 августа.

Холодный в суде сказал, что не будет избегать наказания, и извинился за свой поступок:

"То, что я совершил, – я каюсь, и буду нести этот крест через всю свою жизнь".

Майору медицинской службы сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 286 УК Украины, к нему применена мера пресечения в виде содержания под стражей.

Досудебное расследование продолжается под процессуальным руководством военной прокуратуры.

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