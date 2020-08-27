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Майора, который наехал на курсанток, взяли под стражу

Четверг, 27 августа 2020, 10:18

Шевченковский райсуд Киева постановил взять под стражу на 60 суток без права внесения залога майора медицинской службы Вооруженных сил Украины Владимира Холодного, который совершил ДТП и тяжело травмировал троих курсанток.

Источник: Национальная полиция Украина, Военная прокуратура Центрального региона Украины,  "5 канал"

Детали: Суд избрал меру пресечения водителю 26 августа.

Холодный в суде сказал, что не будет избегать наказания, и извинился за свой поступок:

"То, что я совершил, я каюсь, и буду нести этот крест через всю свою жизнь".

Майору медицинской службы сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 286 УК Украины, к нему применена мера пресечения в виде содержания под стражей.

Досудебное расследование продолжается под процессуальным руководством военной прокуратуры.

Предыстория:

  • 25 августа в Киеве на территории воинской части на улице Зоологической водитель авто Toyota Prius совершил наезд на троих курсанток Украинской военно-медицинской академии. Майора 1974 г.р. задержали на месте происшествия, его опьянение подтвердил драгер.
  • По факту ДТП столичная полиция начала уголовное производство по ч. 2 ст. 286 УКУ (нарушение правил безопасности дорожного движения). Санкция статьи предусматривает до 8 лет лишения свободы с лишением права управлять транспортным средством до 3 лет.
  • Трое 23-летних девушек получили увечия в результате наезда: двум ампутировали по одной ноге (одна из девушек может лишится обеих ног), у третьей переломаны обе нижние конечности.



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