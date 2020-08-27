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Київ установив новий антирекорд по COVID-19

Четвер, 27 серпня 2020, 11:54
Київ установив новий антирекорд по COVID-19

За минулу добу, 26 серпня, у Києві захворювання на коронавірус підтвердили у 220 осіб, до лікарень минулої доби потрапили 63 пацієнта з COVID-19.

Джерело: Telegram-канал міського голови Києва Віталія Кличка

​​Дослівно: "За минулу добу вірус виявили в 220 людей. 4 хворих померли. Всього коронавірус забрав життя 178 киян.

Вперше у нас така велика кількість госпіталізованих хворих. До лікарень столиці потрапили минулої доби 63 пацієнта. Інші – на самоізоляції, під контролем лікарів". 

Деталі: Загалом у столиці вже 12 468 підтверджених випадків захворювання на COVID-19.

Мер повідомив, що за минулу добу захворіли: 109 жінок віком від 18 до 84 років; 101 чоловік віком від 18 до 87 років; 5 дівчаток від 1 до 14 років та 5 хлопчиків від 6 років до 15.

Зокрема, захворіли, і 10 медиків.

Одужали за добу 68 людей. Всього коронавірус подолали 3975 мешканців Києва.

Найбільше нових випадків захворювання виявили в Дарницькому районі – 35. У Деснянському – 30. Та в Подільському районі – 27 випадків.

 

Нагадаємо: 1 974 нових випадки коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксували в Україні за добу 26 серпня, при цьому померли від коронавірусу 49 хворих, а одужали 763 особи.

Кабінет міністрів 26 серпня продовжив адаптивний карантин в Україні до 31 жовтня 2020 року, посиливши деякі обмеження.

Дивіться також: Динаімка поширення COVID-19 в Україні та світі

COVID-19 б'є рекорди в Україні та світі. Це друга хвиля чи найстрашніше попереду?

Українська правда
Теми: КиївкоронавірусCovid-2019Віталій Кличко
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