Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Киев установил новый антирекорд по COVID-19

Четверг, 27 августа 2020, 11:54
Киев установил новый антирекорд по COVID-19

За прошедшие сутки, 26 августа, в Киеве заболевание на коронавирус подтвердили в 220 человек, в больницы за прошедшие сутки попали 63 пациента с COVID-19.

Источник: Telegram-канал городского головы Киева Виталия Кличко

Дословно: "За прошедшие сутки вирус обнаружили в 220 человек. 4 больных умерли. Всего коронавирус унес жизни 178 киевлян.

Впервые у нас такое большое количество госпитализированных больных. В больницы столицы попали прошедшие сутки 63 пациента. Другие - на самоизоляции, под контролем врачей".

Детали: Всего в столице уже 12 468 подтвержденных случаев заболевания COVID-19.

Мэр сообщил, что за минувшие сутки заболели 109 женщин в возрасте от 18 до 84 лет; 101 мужчина в возрасте от 18 до 87 лет; 5 девочек от 1 до 14 лет и 5 мальчиков от 6 лет до 15 лет.

В частности, заболели, и 10 медиков.

Выздоровели за сутки 68 человек. Всего коронавирус преодолели 3975 жителей Киева.

Больше всего новых случаев заболевания обнаружили в Дарницком районе - 35. В Деснянском - 30. В Подольском районе - 27 случаев.

 

Напомним: 1 974 новых случая коронавирусной болезни COVID-19 зафиксировали в Украине за сутки 26 августа, при этом умерли от коронавируса 49 больных, а выздоровели 763 человека.

Кабинет министров 26 августа продлил адаптивный карантин в Украине до 31 октября 2020 года, усилив некоторые ограничения.

Смотрите также: Динаимка распространение COVID-19 в Украине и мире

COVID-19 бьет рекорды в Украине и мире. Это вторая волна или самое страшное впереди?

Украинская правда

"Украинская правда" в Threads

Темы: КиевкоронавирусCovid-2019Виталий Кличко
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Россияне традиционно запустили с юга "шахеды"

Умеров: Слово "демобилизация" сможем использовать только после войны

Отбор на Евро-2024: Украина определилась с местами проведения матчей

После потери трех Су-34 россияне уменьшили количество авиаударов - Игнат

Чехия будет платить украинцам, которые возвращаются домой

ГПСУ: поляки прекратили блокаду "Медика - Шегини"

Все новости...
Киев
ПВО уничтожила все "Шахэды", которые двигались на Киев – КМВА
КГВА: В Киеве тревога была связана с угрозой вражеских ударных БпЛА
На Киевщине работала ПВО, в столице объявляли тревогу
Последние новости
20:24
SpaceX вывел на орбиту два спутника Бундесвера
20:07
Инициативная группа поддержала выдвижение Стрелкова в президенты РФ, но нотариус не приехал – СМИ
19:41
фотоАмериканка с двумя матками родила близнец в разные дни
19:37
фотоРоссияне обстреляли Очеретино и Нью-Йорк в Донецкой области, трое раненых
19:31
Глава МВД Британии подвергся критике из-за "ироничной шутки" о снотворном для жены
19:23
В Кропивницком во время тревоги прозвучали взрывы – СМИ
19:17
В Словакии задержали мужчину, который пообещал "сделать то, что произошло в Праге"
18:58
Враг увеличил количество артобстрелов – Генштаб
18:30
России понадобятся месяцы для возвращения низких учетных ставок
18:14
Россияне традиционно запустили с юга "шахеды"
Все новости...
Реклама: