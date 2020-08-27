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В Киеве антирекорд госпитализированных с COVID-19 за сутки – Кличко

Четверг, 27 августа 2020, 11:54

За прошедшие сутки, 26 августа, в Киеве заболевание на коронавирус подтвердили в 220 человек, в больницы за прошедшие сутки попали 63 пациента с COVID-19.

Источник: Telegram-канал городского головы Киева Виталия Кличко

Дословно: "За прошедшие сутки вирус обнаружили в 220 человек. 4 больных умерли. Всего коронавирус унес жизни 178 киевлян.

Впервые у нас такое большое количество госпитализированных больных. В больницы столицы попали прошедшие сутки 63 пациента. Другие - на самоизоляции, под контролем врачей".

Детали: Всего в столице уже 12 468 подтвержденных случаев заболевания COVID-19.

Мэр сообщил, что за минувшие сутки заболели 109 женщин в возрасте от 18 до 84 лет; 101 мужчина в возрасте от 18 до 87 лет; 5 девочек от 1 до 14 лет и 5 мальчиков от 6 лет до 15 лет.

В частности, заболели, и 10 медиков.

Выздоровели за сутки 68 человек. Всего коронавирус преодолели 3975 жителей Киева.

Больше всего новых случаев заболевания обнаружили в Дарницком районе - 35. В Деснянском - 30. В Подольском районе - 27 случаев.

Напомним: 1 974 новых случая коронавирусной болезни COVID-19 зафиксировали в Украине за сутки 26 августа, при этом умерли от коронавируса 49 больных, а выздоровели 763 человека.

Кабинет министров 26 августа продлил адаптивный карантин в Украине до 31 октября 2020 года, усилив некоторые ограничения.

Смотрите также: Динаимка распространение COVID-19 в Украине и мире

COVID-19 бьет рекорды в Украине и мире. Это вторая волна или самое страшное впереди?

Украинская правда
Темы: КиевкоронавирусCovid-2019Виталий Кличко


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