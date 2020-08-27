Президент Российской Федерации Владимир Путин заявил, что в России сформирован резерв из сотрудников силовых ведомств, который в случае необходимости могут отправить в Беларусь.

Источник: Путин в интервью телеканалу "Россия", "Медуза"

Прямая речь: "В рамках Союзного договоре и в рамках Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) есть статьи, которые говорят о том, что все государства-члены этих организаций – в тому числе, и Союзного государства, там всего два государства-участника: Россия и Белоруссия – должны оказывать друг другу помощь в защите суверенитета, внешних границ и стабильности.

В этой связи у нас есть обязательства перед Беларусью. И Александр Григорьевич Лукашенко так и поставил вопрос – о том, что он хотел бы, чтобы мы оказали при необходимости ему соответствующую помощь. Я сказал, что Россия исполнит все свои обязательства.

Александр Григорьевич попросил меня сформировать определенный резерв из сотрудников правоохранительных органов – и я это сделал.

Но мы договорились также, что он не будет использован до тех пор, пока ситуация не начнет выходить из-под контроля, и пока экстремистские элементы, прикрываясь политическими лозунгами, не перейдут определенных границ и не приступят к разбою – не начнут поджигать машины, дома, банки, пытаться захватывать административные здания и так далее.

Но мы в разговоре с Александром Григорьевичем (Лукашенко) пришли к выводу о том, что такой необходимости сейчас нет – и надеюсь, ее не будет – и поэтому этот резерв мы и не используем".

Детали: Путин надеется, что все проблемы в Беларуси решатся мирным путем, а на нарушения митингующих или правоохранителей отреагирует закон.

По мнению президента РФ, "правоохранительные органы Беларуси ведут себя достаточно сдержанно".

По словам Путина, в случае с "политическим кризисом" в Беларуси Россия ведет себя более сдержанно и нейтрально, чем европейские страны и США.

Этому предшествовало: Александр Лукашенко, который исполняет обязанности президента Беларуси, 16 августа заявлял, что Владимир Путин пообещал оказать "всестороннюю помощь по обеспечению безопасности" в Белоруссии в рамках обязательств России как члена Союзного государства и ОДКБ.

Теперь Лукашенко заявил, что договорился с президентом РФ о рефинансировании белорусского долга на 1 миллиард долларов.

Почему это важно: 1 марта 2014 года четвертый президент Украины Виктор Янукович из-за акций протеста, которые потом назвали "Революцией достоинства", обратился к Владимиру Путину за помощью. Совет Федерации поддержал обращение президента РФ и дал согласие на ввод российских войск на территорию Крыма.

Кремль воспользовался бегством Януковича в РФ – захватил Крым и начал войну на востоке Украины. С тех пор АРК оккупировали россияне, а части Донецкой и Луганской области – пророссийские боевики, которыми руководят из РФ.