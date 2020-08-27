Президент Российской Федерации Владимир Путин заявил, что в России сформирован резерв из сотрудников правоохранительных органов, который в случае необходимости может быть отправлен в Беларусь.

Источник: Путин в интервью телеканалу "Россия", "Медуза"

Прямая речь: "Российские силы не будут использоваться до тех пор, пока экстремистские элементы в Белоруссии не перейдут границ, не начнут разбой".

Детали: По словам Путина, резерв подготовлен по просьбе Александра Лукашенко.

Этому предшествовало: Президент Беларуси Александр Лукашенко 15 августа заявлял, что Владимир Путин пообещал оказать "всестороннюю помощь по обеспечению безопасности" в Белоруссии в рамках обязательств России как члена Союзного государства и ОДКБ.