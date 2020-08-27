Путін розповів про стан доньки, на якій випробував російську вакцину від COVID-19

Президент Росії Володимир Путін розповів, що його дочка після випробування на собі російської "першої в світі" вакцини від коронавірусу COVID-19 почуває себе добре.

Джерело: інтерв'ю Путіна телеканалу "Россия"

Пряма мова: "Абсолютно очевидно сьогодні для наших фахівців, що ця вакцина формує стійкий імунітет, з'являються антитіла, як у моєї дочки з'явилися. І вона нешкідлива, слава богу, і дочка моя почуває себе добре".

Деталі: За словами Путіна, його дочка брала участь у випробуванні вакцини як доброволець і не радилася з ним. Він додав, що їй це потрібно "з урахуванням її професії".

На уточнююче питання, чи та це дочка, яка займається "медико-біологічними справами", Путін відповів: "Ну, вона спілкується з великою кількістю людей і, звичайно, їй, щоб нормально працювати, потрібно відчувати себе захищеною".

Він додав, що перед інтерв'ю розмовляв з донькою і вона почуває себе добре.

Також він сказав, що у вересні в РФ повинна з'явиться ще одна вакцина від COVID-19.

Що було раніше: 11 серпня Путін заявив, що в РФ зареєстрували першу у світі вакцину від COVID-19 і його донька уже зробила щеплення.

Довідка: Путін не з'являється з дітьми на офіційних заходах, тощо. Російські ЗМІ пишуть про двох ймовірних дочок президента РФ: дитячого ендокринолога Марію Воронцову і главу фонду "Іннопрактіка" Катерину Тихонову.

У грудні 2019 року Тихонова увійшла до ради з розвитку фізкультури і масового спорту при уряді Росії, а в 2020 році вона очолила Інститут перспективних досліджень проблем штучного інтелекту та інтелектуальних систем Московського державного університету.

На одній з пресконференції у Путіна запитали, коли він публічно представить своїх дітей. Він кілька хвилин відповідав на питання, проте не сказав жодного слова про власну родину.

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