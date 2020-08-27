Путин рассказал о состоянии дочери, на которой испытал российскую вакцину от COVID-19

Президент России Владимир Путин рассказал, что его дочь после испытания на себе российской "первой в мире" вакцины от коронавируса COVID-19 чувствует себя хорошо.

Источник: интервью Путина телеканалу "Россия"

Прямая речь: "Совершенно очевидно сегодня для наших специалистов, что эта вакцина формирует устойчивый иммунитет, появляются антитела, как у моей дочери появились. И она безвредна, слава богу, и дочка моя чувствует себя хорошо".

Детали: По словам Путина, его дочь участвовала в испытании вакцины как доброволец и не советовалась с ним. Он добавил, что ей это нужно "с учетом ее профессии".

На уточняющий вопрос, та ли это дочь, которая занимается "медико-биологическими делами", Путин ответил: "Ну, она общается с большим количеством людей и, конечно, ей, чтобы нормально работать, нужно чувствовать себя защищенным".

Он добавил, что перед интервью разговаривал с дочерью и она чувствует себя хорошо.

Также он сказал, что в сентябре в РФ должна появится еще одна вакцина.

Что было раньше: 11 августа Путин заявил, что в РФ зарегистрировали первую в мире вакцину от COVID-19 и его дочь уже вакцинировалась.

Справка: Путин не появляется с детьми на официальных мероприятиях и тому подобное. Российские СМИ пишут о двух вероятных дочерях президента РФ: детском эндокринологе Марии Воронцовой и главе фонда "Иннопрактика" Екатерине Тихоновой.

В декабре 2019 года Тихонова вошла в совет по развитию физкультуры и массового спорта при правительстве России, а в 2020 году она возглавила Институт перспективных исследований проблем искусственного интеллекта и интеллектуальных систем Московского государственного университета.

На одной из пресконференций у Путина спросили, когда он публично представит своих детей. Он несколько минут отвечал на вопрос, однако не сказал ни слова о собственной семье.

Предыстория: