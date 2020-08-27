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В Минске массово задерживают представителей СМИ

Четверг, 27 августа 2020, 18:48
В Минске массово задерживают представителей СМИ
фото: tut.by

На площади Свободы в столице Беларуси "для проверки документов" задержаны два десятка журналистов.

Источник: tut.by

Детали: Сотрудников СМИ задержали на площади Свободы в Минске, затем повели в бус якобы для проверки документов, однако повезли в Октябрьский РУВД столицы.

 

Тем временем на площади начинают собираться люди, их около двух десятков. Здесь сегодня запланирована акция солидарности в связи со вчерашним инцидентом в Красном костеле.

Задержаны журналисты TUT.BY Станислав Шаршуков и Вадим Замировский, а таже Уладзь Грыдин ("Радио Свобода"), Василий Федосенко (Reuters), фотограф Александр Васюкович, Надежда Бужан ("Наша Нiва"), Дима Ловецкий (AP), Захар Щербаков и Сергей Сацюк (БелаПАН), Екатерина Андреева и Максим Калитовский ("Белсат"), Владимир Костин (Reuters), Сергей Бобылев (ТАСС).

Upd. МВД страны сообщил о задержании: "Журналисты доставлены (не задержаны!) для проверки документов, подтверждающих законность их профессиональной деятельности".

В ведомстве пообещали, что журналисты зарегистрированных СМИ, а также иностранные журналисты, аккредитованные при Министерстве иностранных дел, будут отпущены.

Напомним: Одному из задержанных на стихийных митингах в Минске, которые проходили после президентских выборов, удалось зафиксировать на видео, как белорусские силовики издеваются над демонстрантами в автозаке.

27 августа в Минске силовики разогнали акцию, а часть людей заперли в костеле.

"Украинская правда" в Threads

Темы: Беларусь
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