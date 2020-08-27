Кива сообщил, что автобус с его людьми расстреляли на трассе под Харьковом

Нардеп ОПЗЖ Илья Кива сообщил, что на трассе вблизи Люботина на Харьковщине расстреляли микроавтобус. Эту информацию подтвердили в полиции.

Источник: Кива в Facebook, "Суспільне", "Национальный корпус"

Детали: Первым сообщил о стрельбе Кива. Нардеп выложил в соцсетях фото расстрелянного автобуса. Он уверяет, что есть погибшие, а несколько человек похищены.

Представитель ОПЗЖ заявил, что автобус обстреляли из автоматического оружия представители "Азова" и "Нацкорпуса".

Информацию о стрельбе изданию подтвердила пресс-секретарь полиции области Елена Бараник. Есть ли раненые и погибшие она не сообщила.

Директор областного Центра экстренной медпомощи Виктор Забашта сообщил журналистам, что в больницу неотложной помощи медики забрали троих мужчин. Они получили ушибы, есть травмы от резиновых пуль и бейсбольных бит.

Upd. На слова нардепа отреагировали в Национальном корпусе.

Дословно: "Политическая партия "Национальный корпус", так же как и полк "Азов", который сейчас выполняет боевые задачи на фронте, не причастны к избиению титушек Ильи Киви на трассе Киев-Харьков.

Мы призываем правоохранительные органы немедленно задержать Илью Киву и расследовать его причастность к организации террористического акта на трассе Киев-Харьков".

Напомним: В июне сообщалось, что на Ровенщине на встречу с избирателями приехал Кива с представлением своей организации "Патриоты - За жизнь".