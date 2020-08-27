Обстріл автобуса на Харківщині: поранених оперують, поліція розслідує замах на вбивство

У Харківській лікарні швидкої та невідкладної допомоги ім. Мещанінова перебувають троє постраждалих внаслідок стрілянини на трасі поблизу міста Люботин.

Джерело: поліція Харківщини, пресслужба Харківської міськради з посиланням на інформацію заступника головного лікаря закладу Андрія Соцького, яку цитує "Укрінформ"

Дослівно: "У лікарні знаходяться троє постраждалих, усі – в операційних".

Деталі: Більше інформації про стан постраждалих обіцяють надати вранці, зараз лікарі не прогнозують, скільки триватимуть операції.

Поліція відкрила два кримінальних провадження за статтями "хуліганство" та "замах на вбивство двох і більше осіб з хуліганських спонукань, вчинено за попередньою змовою групою осіб".

Upd. Президент Володимир Зеленський похвалив поліцію за швидку реакцію.

Пряма мова Зеленського: "По-перше, суспільство має згадати що в державі є поліція і є закон. А громадянин – отримати відчуття захищеності. Ані належність до певних політичних сил, ані прихильність до різних ідеологій, віросповідань, поглядів тощо, якщо це не заборонено законодавством, не повинні бути виправданням злочинів.

По-друге, саме безкарність породжує вседозволеність, а отже, розслідування у таких справах повинно відбуватися якомога швидше, а суди повинні ухвалювати рішення, керуючись виключно буквою Закону, а не політичною кон’юнктурою.

Безліч правоохоронних органів зосередили увагу на економічних та корупційних злочинах, боротьба з якими, звичайно, важлива, але ми не повинні допустити повернення до "лихих 90-х" із зухвалими розбірками на вулицях".

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