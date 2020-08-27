Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Обстріл автобуса на Харківщині: поранених оперують, поліція розслідує замах на вбивство

Четвер, 27 серпня 2020, 22:48
Обстріл автобуса на Харківщині: поранених оперують, поліція розслідує замах на вбивство
фото: мвс

У Харківській лікарні швидкої та невідкладної допомоги ім. Мещанінова перебувають троє постраждалих внаслідок стрілянини на трасі поблизу міста Люботин.

Джерело: поліція Харківщини, пресслужба Харківської міськради з посиланням на інформацію заступника головного лікаря закладу Андрія Соцького, яку цитує "Укрінформ"

Дослівно: "У лікарні знаходяться троє постраждалих, усі – в операційних".

Деталі: Більше інформації про стан постраждалих обіцяють надати вранці, зараз лікарі не прогнозують, скільки триватимуть операції.

Поліція відкрила два кримінальних провадження за статтями "хуліганство" та "замах на вбивство двох і більше осіб з хуліганських спонукань, вчинено за попередньою змовою групою осіб".

Upd. Президент Володимир Зеленський похвалив поліцію за швидку реакцію. 

Пряма мова Зеленського: "По-перше, суспільство має згадати що в державі є поліція і є закон. А громадянин – отримати відчуття захищеності. Ані належність до певних політичних сил, ані прихильність до різних ідеологій, віросповідань, поглядів тощо, якщо це не заборонено законодавством, не повинні бути виправданням злочинів.

По-друге, саме безкарність породжує вседозволеність, а отже, розслідування у таких справах повинно відбуватися якомога швидше, а суди повинні ухвалювати рішення, керуючись виключно буквою Закону, а не політичною кон’юнктурою.

Безліч правоохоронних органів зосередили увагу на економічних та корупційних злочинах, боротьба з якими, звичайно, важлива, але ми не повинні допустити повернення до "лихих 90-х" із зухвалими розбірками на вулицях".

Передісторія:

  • Нардеп ОПЗЖ Ілля Кива повідомив, що на трасі поблизу Люботина на Харківщині розстріляли мікроавтобус. Цю інформацію підтвердили у поліції.
  • Кива запевняв, що обстріляли з автоматичної зброї, серед постраждалих були загиблі, а декілька людей викрадені.
  • Пізніше поліція затримала нападників на мікроавтобус з нібито активістами. Правоохоронці зазначили, що загиблих та викрадених не було. Стріляли з травмату.

"Українська правда" у Threads

Теми: Харківська область
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

відеоГолова "Євросолідарності" у Київраді заявив, що столиці "бюджет війни" не треба

ОновленоУ ЄС розповіли, як вдалося обійти вето Орбана: Він вийшов, коли голосували за Україну

Зеленський відреагував на рішення ЄС щодо України

Грузії надали статус кандидата на членство в ЄС

Лідери ЄС підтримали відкриття переговорів про вступ з Україною – Мішель

"Київстар" почав відновлювати послугу мобільного інтернету

Усі новини...
Харківська область
Росіяни тричі обстріляли Вовчанськ за ніч, є поранений
На Харківщині зняли заборону на культурно-розважальні заходи
Ворог артилерією знищив вокзал на Харківщині
Останні новини
23:54
Лідери ЄС погодили 12-й пакет санкцій проти Росії
23:41
Економічні новини 14 грудня: НБУ знизив облікову ставку, "Київстар" продовжує поступово відновлювати послуги
23:38
ОновленоРосіяни запустили "Шахеди" з півдня, тривога шириться по країні – ПС
23:36
Сенат США відкладе канікули, аби знайти компроміс із фінансуванням для України
23:12
Аргентина може передати Україні два російських гелікоптери – ЗМІ
22:54
ЄС підтвердив, що умови переговорів з Україною схвалять після виконання рекомендацій ЄК
22:42
Польське авто біля кордону наїхало на трьох українських водіїв
22:25
Після історичного рішення ЄС щодо України Зеленський поговорив із Європейськими лідерами
21:52
відеоГолова "Євросолідарності" у Київраді заявив, що столиці "бюджет війни" не треба
21:08
Київрада затвердила бюджет столиці на 2024 рік
Усі новини...
Реклама: