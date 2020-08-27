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Обстріл автобуса на Харківщині: поранених оперують, поліція розслідує замах на вбивство

Четвер, 27 серпня 2020, 22:48
фото: мвс

У Харківській лікарні швидкої та невідкладної допомоги ім. Мещанінова перебувають троє постраждалих внаслідок стрілянини на трасі поблизу міста Люботин.

Джерело: поліція Харківщини, пресслужба Харківської міськради з посиланням на інформацію заступника головного лікаря закладу Андрія Соцького, яку цитує "Укрінформ"

Дослівно: "У лікарні знаходяться троє постраждалих, усі – в операційних".

Деталі: Більше інформації про стан постраждалих обіцяють надати вранці, зараз лікарі не прогнозують, скільки триватимуть операції.

Поліція відкрила два кримінальних провадження за статтями "хуліганство" та "замах на вбивство двох і більше осіб з хуліганських спонукань, вчинено за попередньою змовою групою осіб".

Передісторія:

  • Нардеп ОПЗЖ Ілля Кива повідомив, що на трасі поблизу Люботина на Харківщині розстріляли мікроавтобус. Цю інформацію підтвердили у поліції.
  • Кива запевняв, що обстріляли з автоматичної зброї, серед постраждалих були загиблі, а декілька людей викрадені.
  • Пізніше поліція затримала нападників на мікроавтобус з нібито активістами. Правоохоронці зазначили, що загиблих та викрадених не було. Стріляли з травмату.

Теми: Харківська область


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