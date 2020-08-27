Обстріл автобуса на Харківщині: поранених оперують, поліція розслідує замах на вбивство

У Харківській лікарні швидкої та невідкладної допомоги ім. Мещанінова перебувають троє постраждалих внаслідок стрілянини на трасі поблизу міста Люботин.

Джерело: поліція Харківщини, пресслужба Харківської міськради з посиланням на інформацію заступника головного лікаря закладу Андрія Соцького, яку цитує "Укрінформ"

Дослівно: "У лікарні знаходяться троє постраждалих, усі – в операційних".

Деталі: Більше інформації про стан постраждалих обіцяють надати вранці, зараз лікарі не прогнозують, скільки триватимуть операції.

Поліція відкрила два кримінальних провадження за статтями "хуліганство" та "замах на вбивство двох і більше осіб з хуліганських спонукань, вчинено за попередньою змовою групою осіб".

Передісторія: