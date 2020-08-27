Обстрел автобуса на Харьковщине: раненых оперируют, полиция расследует покушение на убийство
Четверг, 27 августа 2020, 22:48
В Харьковской больнице скорой и неотложной помощи им. Мещанинова находятся трое пострадавших в результате стрельбы на трассе вблизи города Люботин.
Источник: полиция Харьковщины, пресс-служба Харьковского горсовета со ссылкой на информацию заместителя главного врача учреждения Андрея Соцкого, которую цитирует "Укринформ"
Дословно: "В больнице находятся трое пострадавших, все - в операционных".
Детали: Больше информации о состоянии пострадавших обещают предоставить утром, сейчас врачи не прогнозируют, сколько продлятся операции.
Полиция открыла два уголовных производства по статьям "хулиганство" и "покушение на убийство двух и более лиц из хулиганских побуждений, совершенное по предварительному сговору группой лиц".
Предыстория:
- Нардеп ОПЗЖ Илья Кива сообщил, что на трассе вблизи Люботина на Харьковщине расстреляли микроавтобус. Эту информацию подтвердили в полиции.
- Кива уверял, что обстреляли из автоматического оружия, среди пострадавших были погибшие, а несколько человек похищены.
- Позже полиция задержала нападавших на микроавтобус с якобы активистами. Правоохранители отметили, что погибших и похищенных не было. Стреляли из травмата.