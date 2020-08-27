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Обстрел автобуса на Харьковщине: раненых оперируют, полиция расследует покушение на убийство

Четверг, 27 августа 2020, 22:48
Обстрел автобуса на Харьковщине: раненых оперируют, полиция расследует покушение на убийство
фото: мвд

В Харьковской больнице скорой и неотложной помощи им. Мещанинова находятся трое пострадавших в результате стрельбы на трассе вблизи города Люботин.

Источник: полиция Харьковщины, пресс-служба Харьковского горсовета со ссылкой на информацию заместителя главного врача учреждения Андрея Соцкого, которую цитирует "Укринформ"

Дословно: "В больнице находятся трое пострадавших, все - в операционных".

Детали: Больше информации о состоянии пострадавших обещают предоставить утром, сейчас врачи не прогнозируют, сколько продлятся операции.

Полиция открыла два уголовных производства по статьям "хулиганство" и "покушение на убийство двух и более лиц из хулиганских побуждений, совершенное по предварительному сговору группой лиц".

Upd. Президент Владимир Зеленский похвалил полицию за быструю реакцию.

Прямая речь Зеленского: "Во-первых, общество должно вспомнить что в государстве есть полиция и есть закон. А гражданин - получить ощущение защищенности. Ни принадлежность к определенным политическим силам, ни приверженность различных идеологий, вероисповеданий, взглядов, если это не запрещено законодательством, не должны быть оправданием преступлений.

Во-вторых, именно безнаказанность порождает вседозволенность, а значит, расследование по таким делам должно происходить как можно быстрее, а суды должны принимать решения, руководствуясь исключительно буквой закона, а не политической конъюнктурой.

Множество правоохранительных органов сосредоточили внимание на экономических и коррупционных преступлениях, борьба с которыми, конечно, важна, но мы не должны допустить возвращения к "лихих 90-х" с дерзкими разборками на улицах".

Предыстория:

  • Нардеп ОПЗЖ Илья Кива сообщил, что на трассе вблизи Люботина на Харьковщине расстреляли микроавтобус. Эту информацию подтвердили в полиции.
  • Кива уверял, что обстреляли из автоматического оружия, среди пострадавших были погибшие, а несколько человек похищены.
  • Позже полиция задержала нападавших на микроавтобус с якобы активистами. Правоохранители отметили, что погибших и похищенных не было. Стреляли из травмата.

"Украинская правда" в Threads

Темы: Харьковская область
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