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Обстрел автобуса на Харьковщине: раненых оперируют, полиция расследует покушение на убийство

Четверг, 27 августа 2020, 22:48
фото: мвд

В Харьковской больнице скорой и неотложной помощи им. Мещанинова находятся трое пострадавших в результате стрельбы на трассе вблизи города Люботин.

Источник: полиция Харьковщины, пресс-служба Харьковского горсовета со ссылкой на информацию заместителя главного врача учреждения Андрея Соцкого, которую цитирует "Укринформ"

Дословно: "В больнице находятся трое пострадавших, все - в операционных".

Детали: Больше информации о состоянии пострадавших обещают предоставить утром, сейчас врачи не прогнозируют, сколько продлятся операции.

Полиция открыла два уголовных производства по статьям "хулиганство" и "покушение на убийство двух и более лиц из хулиганских побуждений, совершенное по предварительному сговору группой лиц".

Предыстория:

  • Нардеп ОПЗЖ Илья Кива сообщил, что на трассе вблизи Люботина на Харьковщине расстреляли микроавтобус. Эту информацию подтвердили в полиции.
  • Кива уверял, что обстреляли из автоматического оружия, среди пострадавших были погибшие, а несколько человек похищены.
  • Позже полиция задержала нападавших на микроавтобус с якобы активистами. Правоохранители отметили, что погибших и похищенных не было. Стреляли из травмата.

Темы: Харьковская область


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