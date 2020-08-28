Коронавірус не йде з Буковини: ще три райони потрапили до "червоної зони"

27 серпня коронавірус підтвердили у 155 буковинців. Також ще три райони області віднесли до "червоної зони".

Джерело: голова Чернівецької ОДА Сергій Осачук у facebook

Деталі: Захворюваність зросла у Вижницькому, Глибоцькому та Новоселицькому районах. Саме тому Державна комісія з питань техногенної безпеки та надзвичайних ситуації вирішила промаркувати їх червоним.

Водночас цього дня від коронавірусу вилікувались ще 63 мешканці області. Загалом одужали 6092 буковинців. За час пандемії в області зареєстрували 9855 випадків захворювання.

Традиційно лабораторія протестувала 564 зразки.

Нагадаємо: