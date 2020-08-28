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Коронавірус не йде з Буковини: ще три райони потрапили до "червоної зони"

П'ятниця, 28 серпня 2020, 00:20
Коронавірус не йде з Буковини: ще три райони потрапили до червоної зони

27 серпня коронавірус підтвердили у 155 буковинців. Також ще три райони області віднесли до "червоної зони".

Джерело: голова Чернівецької ОДА Сергій Осачук у facebook

Деталі: Захворюваність зросла у Вижницькому, Глибоцькому та Новоселицькому районах. Саме тому Державна комісія з питань техногенної безпеки та надзвичайних ситуації вирішила промаркувати їх червоним. 

Водночас цього дня від коронавірусу вилікувались ще 63 мешканці області. Загалом одужали 6092 буковинців. За час пандемії в області зареєстрували 9855 випадків захворювання. 

Традиційно лабораторія протестувала 564 зразки. 

Нагадаємо:

  • До "червоної зони" раніше віднесли місто Чернівці та Заставнівський та Кіцманський райони області. 
  • Червона зона – це заборона роботи громадського транспорту, відвідування закладів освіти, закриття ресторанів, ТРЦ тощо.
  • За даними аналітики РНБО, яку отримала "Українська правда", епідемічна ситуація з COVID-19 погіршується у 18 регіонах України.

Українська правда
Теми: коронавірусЧернівецька область
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