Коронавірус не йде з Буковини: ще три райони потрапили до "червоної зони"
П'ятниця, 28 серпня 2020, 00:20
27 серпня коронавірус підтвердили у 155 буковинців. Також ще три райони області віднесли до "червоної зони".
Джерело: голова Чернівецької ОДА Сергій Осачук у facebook
Деталі: Захворюваність зросла у Вижницькому, Глибоцькому та Новоселицькому районах. Саме тому Державна комісія з питань техногенної безпеки та надзвичайних ситуації вирішила промаркувати їх червоним.
Водночас цього дня від коронавірусу вилікувались ще 63 мешканці області. Загалом одужали 6092 буковинців. За час пандемії в області зареєстрували 9855 випадків захворювання.
Традиційно лабораторія протестувала 564 зразки.
Нагадаємо:
- До "червоної зони" раніше віднесли місто Чернівці та Заставнівський та Кіцманський райони області.
- Червона зона – це заборона роботи громадського транспорту, відвідування закладів освіти, закриття ресторанів, ТРЦ тощо.
- За даними аналітики РНБО, яку отримала "Українська правда", епідемічна ситуація з COVID-19 погіршується у 18 регіонах України.
Українська правда