Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Коронавирус не уходит из Буковины: еще три района попали в "красную зону"

Пятница, 28 августа 2020, 00:20
Коронавирус не уходит из Буковины: еще три района попали в красную зону

27 августа коронавирус подтвердили у 155 буковинцев. Также еще три района области отнесли к "красной зоне".

Источник: председатель Черновицкой ОГА Сергей Осачук в facebook

Детали: Заболеваемость выросла в Выжницком, Глыбоцком и Новоселицком районах. Именно поэтому Государственная комиссия по вопросам техногенной безопасности и чрезвычайных ситуаций решила промаркировать их красным.

В то же время в этот день от коронавируса вылечились еще 63 жителя области. В общем выздоровели 6092 буковинца. За время пандемии в области зарегистрировали 9855 случаев заболевания.

Традиционно лаборатория протестировала 564 образцов.

Напомним:

  • В "красную зону" ранее отнесли город Черновцы, Заставненцкий и Кицманский районы области.
  • "Красная зона" – это запрет работы общественного транспорта, посещения учебных заведений, закрытие ресторанов, ТРЦ и тому подобное.
  • По данным аналитики СНБО, которую получила "Украинская правда", эпидемическая ситуация с COVID-19 ухудшается в 18 регионах Украины.

Украинская правда
Темы: коронавирусЧерновицкая область
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Россияне традиционно запустили с юга "шахеды"

Умеров: Слово "демобилизация" сможем использовать только после войны

Отбор на Евро-2024: Украина определилась с местами проведения матчей

После потери трех Су-34 россияне уменьшили количество авиаударов - Игнат

Чехия будет платить украинцам, которые возвращаются домой

ГПСУ: поляки прекратили блокаду "Медика - Шегини"

Все новости...
коронавирус
ЕС и Pfizer пересмотрели многолетний контракт на поставку вакцины, от которой отказываются страны
Экономика Китая побила прогнозы роста после снятия пандемических ограничений
Байден отменил в США режим чрезвычайной ситуации, введенный из-за коронавируса
Последние новости
20:24
SpaceX вывел на орбиту два спутника Бундесвера
20:07
Инициативная группа поддержала выдвижение Стрелкова в президенты РФ, но нотариус не приехал – СМИ
19:41
фотоАмериканка с двумя матками родила близнец в разные дни
19:37
фотоРоссияне обстреляли Очеретино и Нью-Йорк в Донецкой области, трое раненых
19:31
Глава МВД Британии подвергся критике из-за "ироничной шутки" о снотворном для жены
19:23
В Кропивницком во время тревоги прозвучали взрывы – СМИ
19:17
В Словакии задержали мужчину, который пообещал "сделать то, что произошло в Праге"
18:58
Враг увеличил количество артобстрелов – Генштаб
18:30
России понадобятся месяцы для возвращения низких учетных ставок
18:14
Россияне традиционно запустили с юга "шахеды"
Все новости...
Реклама: