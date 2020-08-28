Коронавирус не уходит из Буковины: еще три района попали в "красную зону"
Пятница, 28 августа 2020, 00:20
27 августа коронавирус подтвердили у 155 буковинцев. Также еще три района области отнесли к "красной зоне".
Источник: председатель Черновицкой ОГА Сергей Осачук в facebook
Детали: Заболеваемость выросла в Выжницком, Глыбоцком и Новоселицком районах. Именно поэтому Государственная комиссия по вопросам техногенной безопасности и чрезвычайных ситуаций решила промаркировать их красным.
В то же время в этот день от коронавируса вылечились еще 63 жителя области. В общем выздоровели 6092 буковинца. За время пандемии в области зарегистрировали 9855 случаев заболевания.
Традиционно лаборатория протестировала 564 образцов.
Напомним:
- В "красную зону" ранее отнесли город Черновцы, Заставненцкий и Кицманский районы области.
- "Красная зона" – это запрет работы общественного транспорта, посещения учебных заведений, закрытие ресторанов, ТРЦ и тому подобное.
- По данным аналитики СНБО, которую получила "Украинская правда", эпидемическая ситуация с COVID-19 ухудшается в 18 регионах Украины.
Украинская правда