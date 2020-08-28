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Коронавирус не уходит из Буковины: еще три района попали в "красную зону"

Пятница, 28 августа 2020, 00:20

27 августа коронавирус подтвердили у 155 буковинцев. Также еще три района области отнесли к "красной зоне".

Источник: председатель Черновицкой ОГА Сергей Осачук в facebook

Детали: Заболеваемость выросла в Выжницком, Глыбоцком и Новоселицком районах. Именно поэтому Государственная комиссия по вопросам техногенной безопасности и чрезвычайных ситуаций решила промаркировать их красным.

В то же время в этот день от коронавируса вылечились еще 63 жителя области. В общем выздоровели 6092 буковинца. За время пандемии в области зарегистрировали 9855 случаев заболевания.

Традиционно лаборатория протестировала 564 образцов.

Напомним:

  • В "красную зону" ранее отнесли город Черновцы, Заставненцкий и Кицманский районы области.
  • "Красная зона" – это запрет работы общественного транспорта, посещения учебных заведений, закрытие ресторанов, ТРЦ и тому подобное.
  • По данным аналитики СНБО, которую получила "Украинская правда", эпидемическая ситуация с COVID-19 ухудшается в 18 регионах Украины.

Украинская правда
Темы: коронавирусЧерновицкая область


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