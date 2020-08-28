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Фінляндія заборонила в’їзд українським збирачам ягід через COVID-19

П'ятниця, 28 серпня 2020, 03:36
Фінляндія заборонила в’їзд українським збирачам ягід через COVID-19

З 28 серпня фінський кордон для українців, які їдуть до Фінляндії збирати ягоди, буде закритий. 

Джерело: Yle

Деталі: Вказане обмеження запровадила Держрада Фінляндії. Стосується воно громадян тих країн, які не входять до ЄС та де погана епідеміологічна ситуація. 

Закритий кордон буде до 18 вересня. 

Не торкнеться заборона громадян Грузії, Нової Зеландії, Руанди, Таїланду, Тунісу, Уругваю та Південної Кореї. 

Нагадаємо: 

Українська правда

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Теми: Фінляндіякордонкарантин
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