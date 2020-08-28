Финляндия запретила въезд украинским сборщикам ягод из-за COVID-19
Пятница, 28 августа 2020, 03:36
С 28 августа финская граница для украинцев, которые едут в Финляндию собирать ягоды, будет закрыта.
Источник: Yle
Детали: Указанное ограничение ввел Госсовет Финляндии. Касается оно граждан тех стран, которые не входят в ЕС и где плохая эпидемиологическая ситуация.
Закрыта граница будет до 18 сентября.
Не коснется запрет граждан Грузии, Новой Зеландии, Руанды, Таиланда, Туниса, Уругвая и Южной Кореи.
Напомним:
- С 1 сентября от туристов, путешествующих в Египет, будут требовать отрицательный результат ПЦР-теста на COVID-19.
- Болгария изменила условия въезда для украинских туристов и не будет требовать наличия отрицательного ПЦР-теста на коронавирус.
Украинская правда