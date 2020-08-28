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Финляндия запретила въезд украинским сборщикам ягод из-за COVID-19

Пятница, 28 августа 2020, 03:36

С 28 августа финская граница для украинцев, которые едут в Финляндию собирать ягоды, будет закрыта.

Источник: Yle

Детали: Указанное ограничение ввел Госсовет Финляндии. Касается оно граждан тех стран, которые не входят в ЕС и где плохая эпидемиологическая ситуация.

Закрыта граница будет до 18 сентября.

Не коснется запрет граждан Грузии, Новой Зеландии, Руанды, Таиланда, Туниса, Уругвая и Южной Кореи.

Напомним:

Украинская правда
Темы: Финляндияграницакарантин


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