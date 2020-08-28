Новые Санжары дубль 2: разгневанные жители Умани не пускали хасидов к могиле цадика Нахмана

Местные жители Умани в ночь на 28 августа вызвали полицию и не пропускали хасидов в район паломничества, где находится захоронение цадика Нахмана.

Источник: Facebook-страница депутата Уманского райсовета от "Свободы" Сергея Алексеева, пресс-служба полиции Черкасской области

Детали: Местные жители в соцсетях сообщают, что конфликт произошел возле синагоги по улице Лысенко в Умани, куда приехали хасиды.

Жители Умани вызвали на место происшествия правоохранителей и требовали, чтобы те прогнали паломников. Однако полицейские отметили, что не имеют права запретить паломникам посетить место захоронения цадика Нахмана.

Правоохранители пытались не допустить столкновений между хасидами и местными жителями.

В то же время, местные и хасиды таки немного подрались.

Позже в полиции области сообщили, что по данному факту следователи возбудили уголовное производство по ч.2 ст.161 УК (нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной принадлежности или религиозных убеждений).

Справка: Рош га-Шана или еврейский Новый год в этом году празднуют с вечера 18 до вечера 20 сентября. Ежегодно тысячи паломников приезжают к могиле основателя течения брацлавского хасидизма цадика Нахмана в Умань.

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