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Новые Санжары дубль 2: разгневанные жители Умани не пускали хасидов к могиле цадика Нахмана

Пятница, 28 августа 2020, 10:55

Местные жители Умани в ночь на 28 августа вызвали полицию и не пропускали хасидов в район паломничества, где находится захоронение цадика Нахмана.

Источник: Facebook-страница депутата Уманского райсовета от "Свободы" Сергея Алексеева

Детали: Местные жители в соцсетях сообщают, что конфликт произошел возле синагоги по улице Лысенко в Умани, куда приехали хасиды.

Жители Умани вызвали на место происшествия правоохранителей и требовали, чтобы те прогнали паломников. Однако полицейские отметили, что не имеют права запретить паломникам посетить место захоронения цадика Нахмана.

Правоохранители пытались не допустить столкновений между хасидами и местными жителями.

В то же время, местные и хасиды таки немного подрались. В полиции конфликт пока не комментировали.

Справка: Рош га-Шана или еврейский Новый год в этом году празднуют с вечера 18 до вечера 20 сентября. Ежегодно тысячи паломников приезжают к могиле основателя течения брацлавского хасидизма цадика Нахмана в Умань.

Предыстория:

  • 10 июля на межведомственном совещании в МИД было решено, что в этом году прибытие десятков тысяч паломников-хасидов в Умань Черкасской области для празднования Рош га-Шана невозможно из-за пандемии коронавируса.
  • Участники совещания обратились в Кабмин с просьбой поручить госкомиссии по ТЭБ и ЧС рассмотреть вопрос "усиления ограничений на проведение массовых религиозных мероприятий (в т.ч. введение соответствующих ограничений на законодательном уровне на въезд иностранцев в Украину)".
  • 25 августа на совещании под председательством президента Украины Владимира Зеленского приняли решение об ограничении паломничества хасидов в Умань для празднования Рош ха-Шана.

Украинская правда


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