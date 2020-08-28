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Пєсков оцінив резерв силовиків РФ, які можуть вторгнутися в Білорусь

П'ятниця, 28 серпня 2020, 12:50
Пєсков оцінив резерв силовиків РФ, які можуть вторгнутися в Білорусь

Російські силовики, виділені для можливої ​​допомоги виконувачу обов’язків президента Білорусі Олександра Лукашенка, достатньо озброєні, заявили у Кремлі.

Джерело: речник президента Росії Дмитро Пєсков, РБК

Деталі: Пєсков не став конкретизувати склад резерву силовиків, який Росія готова надати в якості допомоги Олександрові Лукашенку.

Прессекретар Володимира Путіна відмовився відповідати на запитання про те, чи входять до складу цього резерву підрозділи армії чи Росгвардіі.

Однак він уточнив, що вони оснащені "розумною кількістю" озброєння і складаються з частин, які готові запобігти будь-яким "екстремістським діям".

Пряма мова Пєскова: "(Резерв) складається з тих частин, які в разі крайньої необхідності можуть перешкодити екстремістським діям у республіці на виконання зобов'язань, які прописані в договорі про колективну безпеку і союзному договорі.

Нічого не можу сказати про озброєння, (його) розумна кількість".

Цьому передувало: Президент Російської Федерації Володимир Путін 27 серпня заявив, що в Росії сформовано резерв зі співробітників силових відомств, який у разі потреби можуть відправити до Білорусі, але він нібито "не буде використаний доти, доки ситуація не почне виходити з-під контролю".

Олександр Лукашенко 16 серпня заявляв, що Володимир Путін пообіцяв надати "всебічну допомогу щодо забезпечення безпеки" в Білорусії в рамках зобов'язань Росії як члена Союзної держави і ОДКБ.

"Українська правда" у Threads

Теми: РосіяБілорусь
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