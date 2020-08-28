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Песков оценил резерв силовиков РФ, которые могут вторгнуться в Беларусь

Пятница, 28 августа 2020, 12:50

Российские силовики, выделенные для возможной помощи исполняющему обязанности президента Беларуси Александру Лукашенко, достаточно вооружены, говорят в Кремле.

Источник: пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, РБК

Детали: Песков не стал конкретизировать состав резерва силовиков, который Россия готова предоставить в качестве помощи Александру Лукашенко.

Пресс-секретарь Владимира Путина отказался отвечать на вопрос о том, входят ли в состав этого резерва подразделения армии или Росгвардии.

Однако он уточнил, что они оснащены "разумным количеством" вооружения и состоят из частей, которые готовы предотвратить какие-либо "экстремистские действия".

Прямая речь Пескова: "(Резерв) состоит из тех частей, которые в случае крайней необходимости могут воспрепятствовать экстремистским действиям в республике во исполнение обязательств, которые прописаны в договоре о коллективной безопасности и союзном договоре.

Ничего не могу сказать про вооружения, (их) разумное количество".

Этому предшествовало: Президент Российской Федерации Владимир Путин 27 августа заявил, что в России сформирован резерв из сотрудников силовых ведомств, который в случае необходимости могут отправить в Беларусь, но он якобы "не будет использован до тех пор, пока ситуация не начнет выходить из-под контроля".

Александр Лукашенко 16 августа заявлял, что Владимир Путин пообещал оказать "всестороннюю помощь по обеспечению безопасности" в Белоруссии в рамках обязательств России как члена Союзного государства и ОДКБ.

Темы: РосcияБеларусь


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