Песков оценил резерв силовиков РФ, которые могут вторгнуться в Беларусь
Российские силовики, выделенные для возможной помощи исполняющему обязанности президента Беларуси Александру Лукашенко, достаточно вооружены, говорят в Кремле.
Источник: пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, РБК
Детали: Песков не стал конкретизировать состав резерва силовиков, который Россия готова предоставить в качестве помощи Александру Лукашенко.
Пресс-секретарь Владимира Путина отказался отвечать на вопрос о том, входят ли в состав этого резерва подразделения армии или Росгвардии.
Однако он уточнил, что они оснащены "разумным количеством" вооружения и состоят из частей, которые готовы предотвратить какие-либо "экстремистские действия".
Прямая речь Пескова: "(Резерв) состоит из тех частей, которые в случае крайней необходимости могут воспрепятствовать экстремистским действиям в республике во исполнение обязательств, которые прописаны в договоре о коллективной безопасности и союзном договоре.
Ничего не могу сказать про вооружения, (их) разумное количество".
Этому предшествовало: Президент Российской Федерации Владимир Путин 27 августа заявил, что в России сформирован резерв из сотрудников силовых ведомств, который в случае необходимости могут отправить в Беларусь, но он якобы "не будет использован до тех пор, пока ситуация не начнет выходить из-под контроля".
Александр Лукашенко 16 августа заявлял, что Владимир Путин пообещал оказать "всестороннюю помощь по обеспечению безопасности" в Белоруссии в рамках обязательств России как члена Союзного государства и ОДКБ.