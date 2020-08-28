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Зеленському дали чорний пояс з карате

П'ятниця, 28 серпня 2020, 13:40
Зеленському дали чорний пояс з карате

У Кропивницькому президенту Володимиру Зеленському подарували диплом почесного майстра та іменний чорний пояс з традиційного карате.

Джерело: Офіс президента

Дослівно: "Володимир Зеленський подивився, як проходять тренування дітей у секції карате.

Після завершення заняття вихованці школи подарували президентові диплом почесного першого дану ступеня майстра та іменний чорний пояс з вишитим прізвищем глави держави японською мовою та назвою виду спорту – традиційне карате".

Деталі: Зеленський у Кропивницькому відвідав Обласну спеціалізовану дитячо-юнацьку школу олімпійського резерву - 2, яку реконструюють у межах "великого будівництва".

Повідомляється, що його зустріла юна спортсменка Аріанна Мурженко, яка потрапила до Книги рекордів України як наймолодша українка, яка стала чемпіонкою світу з традиційного карате у програмі ката. Вона виборола нагороду торік, коли їй було 9 років і 3 місяці.

В ОП додали, що у школі займається майже 600 вихованців у п'яти видах спорту: легка атлетика, футбол, бокс, бейсбол, софтбол; працює 31 тренер-викладач, чотири з яких є заслуженими тренерами України. У середньому щороку до складу національних збірних команд України входять до 60 учнів школи.

Реконструкцію школи планують завершити у жовтні цього року. Наразі будівля готова на 92%, виконано робіт на понад 52 млн грн.

Українська правда

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Теми: ЗеленськийспортКропивницькийдіти
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