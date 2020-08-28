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Зеленскому дали черный пояс по каратэ

Пятница, 28 августа 2020, 13:40

В Кропивницкому президенту Владимиру Зеленскому подарили диплом почетного мастера и именной черный пояс по традиционному каратэ.

Источник: Офис президента

Дословно: "Владимир Зеленский посмотрел, как проходят тренировки детей в секции каратэ.

После завершения занятия воспитанники школы подарили президенту диплом почетного первого дана степени мастера и именной черный пояс с вышитой фамилией главы государства на японском языке и названием вида спорта - традиционное каратэ".

Детали: Зеленский в Кропивницкому посетил Областную специализированную детско-юношескую школу олимпийского резерва - 2, которую реконструируют в рамках "большого строительства".

Сообщается, что его встретила юная спортсменка Арианна Мурженко, которая попала в Книгу рекордов Украины как самая молодая украинка, которая стала чемпионкой мира по традиционному каратэ в программе ката. Она завоевала награду в прошлом году, когда ей было 9 лет и 3 месяца.

В ОП добавили, что в школе занимается около 600 воспитанников в пяти видах спорта: легкая атлетика, футбол, бокс, бейсбол, софтбол; работает 31 тренер-преподаватель, четыре из которых являются заслуженными тренерами Украины. В среднем ежегодно в состав национальных сборных команд Украины входят до 60 учеников школы.

Реконструкцию школы планируют завершить в октябре этого года. Сейчас здание готово на 92%, выполнено работ более чем на 52 млн грн.

Украинская правда
Темы: ЗеленскийспортКропивницкийдети


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