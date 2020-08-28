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Ізраїльська влада просила Шмигаля зупинити паломників на шляху до Умані

П'ятниця, 28 серпня 2020, 15:24

Однією з епідемічних причин для запровадження обмежень на в’їзд іноземців стало заплановане святкування хасидами свята Рош ха-Шана, проти якого виступила також влада Ізраїлю.

Про це розповів "Європейській правді" представник уряду, що спілкувався на умовах анонімності.

Джерело наполягає, що рішення обмежити в’їзд іноземців ухвалене з епідемічних міркувань: "Причина цих обмежень – звісно ж, коронавірус", - заявило джерело.

Втім, співрозмовник видання визнав, що серед цих епідемічних загроз був також запланований приїзд до Умані великої кількості хасидів. "Вересень – це місяць святкування Рош ха-Шана в Умані", - пояснив він

За його словами, Україна має письмові звернення з Ізраїлю з проханням зупинити паломників.

"Ми отримали лист від професора Ронні Гамзу, координатора по боротьбі з коронавірусом Держави Ізраїль, у якому він просить український уряд, цитую, застосувати заборону святкування (свята Рош ха-Шан) цього року, як частину глобальних зусиль для того, щоби зупинити цю жахливу пандемію", - заявив співрозмовник.

Лист, який продемонстрував посадовець, був спрямований на ім’я прем’єра Дениса Шмигаля. Згаданий Ронні Гамзу є посадовцем системи охорони здоров’я Ізраїля.

Нагадаємо, в ніч на 28 серпня набула чинності заборона в’їзду на територію України іноземних громадян. Водночас уряд прописав низку винятків. 

За даними численних джерел "Європейської правди", ці обмеження вводяться урядом з метою запобігти масовому паломництву в Україні хасидів для святкування Рош ха-Шана, який цього року відзначається 19-20 вересня.

Детальніше про ці обмеження читайте у статті: Зруйнувати родини, покарати інвесторів: чим загрожує закриття кордонів України для іноземців

"Українська правда" у Threads

Теми: ІзраїльШмигаль хасидиКабінет міністрів
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