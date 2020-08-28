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Израильские власти просила Шмыгаля остановить паломников на пути в Умань

Пятница, 28 августа 2020, 15:24

Одной из эпидемических причин для введения ограничений на въезд иностранцев стало запланированное празднование хасидами праздника Рош ха-Шана, против которого выступили также власти Израиля.

Об этом рассказал "Европейской правде" представитель правительства, общавшийся на условиях анонимности.

Источник настаивает, что решение ограничить въезд иностранцев принято из эпидемических соображений: "Причина этих ограничений - конечно же, коронавирус", - заявил источник.

Впрочем, собеседник признал, что среди этих эпидемических угроз был также запланированный приезд в Умань большого количества хасидов. "Сентябрь - это празднование Рош ха-Шана в Умани", - пояснил он.

По его словам, Украина получила письменные обращения из Израиля с просьбой остановить паломников.

"Мы получили письмо от профессора Ронни Гамзу, координатора по борьбе с коронавирусом Государства Израиль, в котором он просит украинское правительство, цитирую, применить запрет празднования (праздника Рош ха-Шана) в этом году как часть глобальных усилий для того, чтобы остановить эту ужасную пандемию", - заявил собеседник.

Письмо, которое продемонстрировал чиновник, было направлен на имя премьера Дениса Шмыгаля. Упомянутый Ронни Гамзу является должностным лицом системы здравоохранения Израиля.

Напомним, в ночь на 28 августа вступило в силу запрет въезда на территорию Украины иностранных граждан. В то же время правительство прописало ряд исключений.

По данным многочисленных источников "Европейской правды", эти ограничения вводятся правительством с целью предотвратить массовое паломничество в Украине хасидов для празднования Рош ха-Шана, который в этом году отмечается 19-20 сентября.

Темы: ИзраильШмыгальхасидыКабинет министров


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