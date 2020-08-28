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Лукашенко заявив, що домовився з Путіним про військову допомогу від РФ

П'ятниця, 28 серпня 2020, 16:11
Лукашенко заявив, що домовився з Путіним про військову допомогу від РФ
ТАСС

Виконуючий обов'язки президента Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що домовився з главою Росії Володимиром Путіним про використання спільного угруповання військ в разі загрози з Заходу.

Джерело: Лукашенко, якого цитує держінформагентство БелТА

Деталі: Олександр Лукашенко продовжує вояжі країною і зустрічі з трудовими колективами.

Нині в Орші, він заявив, що військова загроза дійсно існує, лякав "страшилками" про НАТО, проводив паралелі з Другою світовою війною і знову згадав Гітлера. Також запевнив, що його "хороший друг Путін" пообіцяв "задіяти спільне угруповання збройних сил" в разі агресії.

Пряма мова: "І те, що я вас напружую зараз з приводу цих гусениць танків на території Польщі і Литви, так слухайте, ми ж не ідіоти. Були під Берліном американські F-16 (літаки), ну і нехай стоять там. Ні, вони їх перекинули сюди - 15-20 хвилин підльоту до нашої території. Для мене це як головнокомандувача - питання. 18 літаків. Незрозуміло, що у них на підвісках. Може бути, ядерна зброю... я виходжу з гіршого варіанту. Тому я повинен був відреагувати...

Прямо біля кордону розгорнули вчення. Що я маю робити? Я теж розгорнув біля кордонів частини, половину армії привів у бойову готовність. Це недешево.

..Путін вже пройшов кілька таких етапів від чеченської війни і знає, що відбувається навколо кордонів. І ми з ним домовилися. Ми впораємося з цією проблемою. Але якщо там смикнуться за кордоном, треба задіяти спільне угруповання збройних сил, основою якого є білоруська армія.

А росіяни нас повинні підтримувати і рухатися за нами. Ми створили резерви з ним. Жоден солдат з Росії не перетнув наш кордон. Ми поки справляємося самі. Але у нас навіть не здригнеться ні голос, ні рука, ні нога для того, щоб разом устаканити будь-кого, хто сіпнеться на західному кордоні Союзної держави".

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Нагадаємо:

  • 9 серпня після виборів президента Білорусі у країні розпочалися протести проти масових фальсифікацій. Незгодні із "перемогою" Олександра Лукашенка вийшли на протести та почали страйкувати. 
  • Щоб розганяти мітинги ОМОН застосував силу, повідомлялось також про жорстокі побиття та зниклих безвісти людей. Міліція використовувала гумові кулі, водомети та сльозогінний газ. 
  • Європейський Союз та інші держави вже оголосили, що не визнають результати виборів президента, відповідно до яких Лукашенко набрав 80%, а його опонентка Світлана Тихановська – 10%. 
  • Опозиція сформувала Координаційну раду і вимагає перевиборів.

Теми: БілорусьЛукашенкоПутін
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