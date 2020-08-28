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Лукашенко заявил, что договорился с Путиным о военной помощи от РФ

Пятница, 28 августа 2020, 16:11
ТАСС

Исполняющий обязанности президента Беларуси Александр Лукашенко заявил, что договорился с главой России Владимиром Путиным об использовании совместной группировки войск в случае угрозы с Запада.

Источник: Лукашенко, которого цитирует госинформагентство БелТА

Детали: Александр Лукашенко продолжает вояжи по стране и встречи с трудовыми коллективами.

Нынче в Орше, он заявил, что военная угроза действительно существует, пугал "страшилками" о НАТО, проводил параллели со Второй мировой войной и снова упомянул Гитлера. Также заверил, что его "хороший друг Путин" пообещал "задействовать совместную группировку вооруженных сил" в случае агрессии.

Прямая речь: "И то, что я вас напрягаю сейчас по поводу этих гусениц танков на территории Польши и Литвы, так слушайте, мы же не идиоты. Были под Берлином американские F-16 (самолеты), ну и пусть стоят там. Нет, они их перебросили сюда - 15-20 минут подлета до нашей территории. Для меня это как главнокомандующего - вопрос. 18 самолетов. Непонятно, что у них на подвесках. Может быть, ядерное оружие. Я исхожу из худшего варианта. Поэтому я должен был отреагировать...

Прямо у границы развернули учения. Что я должен делать? Я тоже развернул у границ части, половину армии привел в боевую готовность. Это недешево.

..Путин уже прошел несколько таких этапов от чеченской войны и знает, что происходит вокруг границ. И мы с ним договорились. Мы справимся с этой проблемой. Но если там дернутся за пределами, надо задействовать совместную группировку вооруженных сил, основой которой является белорусская армия.

А россияне нас должны поддерживать и двигаться за нами. Мы создали резервы с ним. Ни один солдат из России не пересек нашу границу. Мы пока справляемся сами. Но у нас даже не дрогнет ни голос, ни рука, ни нога для того, чтобы вместе устаканить любого, кто дернется на западной границе Союзного государства".

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Напомним:

  • 9 августа после выборов президента Беларуси в стране начались протесты против массовых фальсификаций. Несогласные с "победой" Александра Лукашенко вышли на протесты и начали бастовать.
  • Чтобы разгонять митинги ОМОН применил силу, сообщалось также о жестоких избиениях и пропавших без вести людях. Милиция использовала резиновые пули, водометы и слезоточивый газ.
  • Европейский Союз и другие государства уже объявили, что не признают результаты выборов президента, согласно которым Лукашенко набрал 80%, а его оппонентка Светлана Тихоновская – 10%.
  • Оппозиция сформировала Координационный совет и требует перевыборов.

Темы: БеларусьЛукашенкоПутин


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