Конституционный суд признал неконституционным указ о назначении Артема Сытника директором Национального антикоррупционного бюро Украины.

Источник: информированный собеседник УП в суде, "Интерфакс-Украина"



Прямая речь: "Признан неконституционным".

Детали: Национальное антикоррупционном бюро Украины не комментирует эту информацию, так как не обнародовано решение и нет официальной информации.

Представитель президента Украины в КС Федор Вениславский назвал ожидаемым решение КС по директору НАБУ Сытнику.

Прямая речь: "По Сытнику также обоснованное решение, поскольку у президента нет конституционных полномочий назначать директора НАБУ. Но более детально комментировать дальнейшее развитие событий можно будет после анализа текста решения".

UPD: КС обнародовал свое решение в пятницу вечером.

Что предшествовало: В мае стало известно, что нардеп от "Слуги народа" Александр Дубинский и еще полсотни народных избранников просят Конституционный суд признать назначение директора Национального антикоррупционного бюро Артема Сытника неконституционным.

В представлении нардепов говорилось, что вопрос о назначении директора НАБУ вышел за конституционные полномочия президента и Петр Порошенко, назначая Сытника, вышел за пределы своей компетенции.