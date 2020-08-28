КС признал назначение Сытника директором НАБУ неконституционным - источник
Пятница, 28 августа 2020, 18:02
Конституционный суд признал неконституционным указ о назначении Артема Сытника директором Национального антикоррупционного бюро Украины.
Источник: информированный собеседник УП в суде, "Интерфакс-Украина"
Прямая речь: "Признан неконституционным".
Детали: Национальное антикоррупционном бюро Украины не комментирует эту информацию, так как не обнародовано решение и нет официальной информации.
"Украинская правда" пытается получить комментарий пресс-службы КС.
Что предшествовало: В мае стало известно, что нардеп от "Слуги народа" Александр Дубинский и еще полсотни народных избранников просят Конституционный суд признать назначение директора Национального антикоррупционного бюро Артема Сытника неконституционным.