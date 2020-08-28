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КС признал назначение Сытника директором НАБУ неконституционным - источник

Пятница, 28 августа 2020, 18:02

Конституционный суд признал неконституционным указ о назначении Артема Сытника директором Национального антикоррупционного бюро Украины.

Источник: информированный собеседник УП в суде, "Интерфакс-Украина"

Прямая речь: "Признан неконституционным".

Детали: Национальное антикоррупционном бюро Украины не комментирует эту информацию, так как не обнародовано решение и нет официальной информации.

"Украинская правда" пытается получить комментарий пресс-службы КС.

Что предшествовало: В мае стало известно, что нардеп от "Слуги народа" Александр Дубинский и еще полсотни народных избранников просят Конституционный суд признать назначение директора Национального антикоррупционного бюро Артема Сытника неконституционным.

Темы: КСНАБУ


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