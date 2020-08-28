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КС признал назначение Сытника директором НАБУ неконституционным

Пятница, 28 августа 2020, 18:02
КС признал назначение Сытника директором НАБУ неконституционным

Конституционный суд признал неконституционным указ о назначении Артема Сытника директором Национального антикоррупционного бюро Украины.

Источник: информированный собеседник УП в суде, "Интерфакс-Украина"

Прямая речь: "Признан неконституционным".

Детали: Национальное антикоррупционном бюро Украины не комментирует эту информацию, так как не обнародовано решение и нет официальной информации.

Представитель президента Украины в КС Федор Вениславский назвал ожидаемым решение КС по директору НАБУ Сытнику.

Прямая речь: "По Сытнику также обоснованное решение, поскольку у президента нет конституционных полномочий назначать директора НАБУ. Но более детально комментировать дальнейшее развитие событий можно будет после анализа текста решения".

UPD: КС обнародовал свое решение в пятницу вечером.

Что предшествовало: В мае стало известно, что нардеп от "Слуги народа" Александр Дубинский и еще полсотни народных избранников просят Конституционный суд признать назначение директора Национального антикоррупционного бюро Артема Сытника неконституционным.

В представлении нардепов говорилось, что вопрос о назначении директора НАБУ вышел за конституционные полномочия президента и Петр Порошенко, назначая Сытника, вышел за пределы своей компетенции.

"Украинская правда" в Threads

Темы: КСНАБУ
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