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КС обнародовал решение по Сытнику: Порошенко превысил полномочия

Пятница, 28 августа 2020, 20:08
КС обнародовал решение по Сытнику: Порошенко превысил полномочия
УНИАН

Конституционный суд пришел к выводу, что пятый президент Украины Петр Порошенко превысил свои полномочия, назначая Артема Сытника на должность директора Национального антикоррупционного бюро, которое относится к органам исполнительной власти.

Источник: решение КС от 28 августа на официальном сайте суда

Дословно: "Конституционный суд Украины пришел к выводу, что назначение президентом Украины руководителя органа, который по своим полномочиями функционально относится к органу исполнительной власти, приведет к разбалансировке системы сдерживаний и противовесов, нарушению функционального разделения власти и фактическому изменению формы государственного правления, предусмотренной Конституцией Украины. Таким образом, указ противоречит требованиям части четвертой статьи 5, статьи 6, части второй статьи 19, пункта 9² статьи 116 Конституции Украины".

 

Детали: Таким образом указ президента Украины, о назначении А. Сытника директором Национального антикоррупционного бюро Украины "от 16 апреля 2015 № 218/2015, признан неконституционным, и теряет силу со дня принятия Конституционным судом Украины этого решения.

В то же время указано, что это решение КСУ не распространяется на правоотношения, возникшие в результате осуществления должностных обязанностей лицом, назначенным вышеуказанным указом.

Что предшествовало: Источник УП сообщил, что Конституционный суд признал неконституционным указ о назначении Артема Сытника директором Национального антикоррупционного бюро Украины.

Представитель президента Украины в КС Федор Вениславский в комментарии "Интерфакс-Украина"назвал такое решение КС ожидаемым.

Предыстория:

  • В мае стало известно, что нардеп от "Слуги народа" Александр Дубинский и еще полсотни народных избранников просят Конституционный суд признать назначение директора Национального антикоррупционного бюро Артема Сытника неконституционным.
  • В представлении нардепов говорилось, что вопрос о назначении директора НАБУ вышел за конституционные полномочия президента и Петр Порошенко, назначая Сытника, вышел за пределы своей компетенции.

Украинская правда
Темы: КСНАБУ
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