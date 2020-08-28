КС обнародовал решение по Сытнику: Порошенко превысил полномочия
Конституционный суд пришел к выводу, что пятый президент Украины Петр Порошенко превысил свои полномочия, назначая Артема Сытника на должность директора Национального антикоррупционного бюро, которое относится к органам исполнительной власти.
Источник: решение КС от 28 августа на официальном сайте суда
Дословно: "Конституционный суд Украины пришел к выводу, что назначение президентом Украины руководителя органа, который по своим полномочиями функционально относится к органу исполнительной власти, приведет к разбалансировке системы сдерживаний и противовесов, нарушению функционального разделения власти и фактическому изменению формы государственного правления, предусмотренной Конституцией Украины. Таким образом, указ противоречит требованиям части четвертой статьи 5, статьи 6, части второй статьи 19, пункта 9² статьи 116 Конституции Украины".
Детали: Таким образом указ президента Украины, о назначении А. Сытника директором Национального антикоррупционного бюро Украины "от 16 апреля 2015 № 218/2015, признан неконституционным, и теряет силу со дня принятия Конституционным судом Украины этого решения.
В то же время указано, что это решение КСУ не распространяется на правоотношения, возникшие в результате осуществления должностных обязанностей лицом, назначенным вышеуказанным указом.
Что предшествовало: Источник УП сообщил, что Конституционный суд признал неконституционным указ о назначении Артема Сытника директором Национального антикоррупционного бюро Украины.
Представитель президента Украины в КС Федор Вениславский в комментарии "Интерфакс-Украина"назвал такое решение КС ожидаемым.
Предыстория:
- В мае стало известно, что нардеп от "Слуги народа" Александр Дубинский и еще полсотни народных избранников просят Конституционный суд признать назначение директора Национального антикоррупционного бюро Артема Сытника неконституционным.
- В представлении нардепов говорилось, что вопрос о назначении директора НАБУ вышел за конституционные полномочия президента и Петр Порошенко, назначая Сытника, вышел за пределы своей компетенции.