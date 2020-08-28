Підозрюваного в підпалі авто "Схем" арештували на 2 місяці із заставою
У п’ятницю, 28 серпня, Броварський міськрайонний суд обрав підозрюваному у причетності до підпалу автомобіля програми журналістських розслідувань "Схеми" запобіжний захід у вигляді арешту на 60 діб з можливістю внести заставу у розмірі 175 650 грн.
Джерело: "Радіо Свобода"
Деталі: Броварська прокуратура клопотала про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою строком на 60 діб без можливості вийти під заставу. Прокурори вказували, що підозрюваний родом із Луганщини, а тому може переховуватися від слідства на непідконтрольних Києву територіях області.
У цілях слідства сторона обвинувачення попросила не називати імені і прізвища підозрюваного.
Захисники під час судового засідання заперечили будь-які ризики, наведені прокуратурою, водночас не були проти запобіжного заходу. Утім, вони просили домашній арешт.
При цьому адвокат водія програми "Схеми" Бориса Мазура, який є власником підпаленого автомобіля, наполягав на триманні під вартою без можливості вийти під заставу.
Під час засідання підозрюваний відмовився свідчити проти себе у залі суду.
Після годинного перебування у нарадчій кімнаті суддя Ганна Білик визначила запобіжний захід у вигляді на 60 діб з можливістю внести заставу у розмірі 175 650 грн.
Передісторія:
- Вночі 17 серпня авто програми "Схеми" підпалили біля будинку водія знімальної групи.
- Головна редакторка програми "Схеми: корупція в деталях" Наталя Седлецька вважає, що за підпалом машини, якою користувалися журналісти-розслідувачі, можуть стояти фігуранти розслідувань, та не виключає причетність до цього ексзаступника глави адміністрації президента Януковича Андрія Портнова.
- Управління державної охорони України заявило, що не стежило за знімальною групою програми "Схеми" і стурбоване підпалом автомобіля журналістів.
- Останні розслідування Михайла Ткача у "Схемах" були про порушення ПДР першими особами держави, переїзд Зеленського на державну дачу, обхід карантину нардепами та бізнесменами, відпустку президента в Омані та "плівки Єрмака".