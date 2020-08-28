Подозреваемого в поджоге авто "Схем" арестовали на 2 месяца с залогом

В пятницу, 28 августа, Броварской горрайонный суд избрал подозреваемому в причастности к поджогу автомобиля программы журналистских расследований "Схемы" меру пресечения в виде ареста на 60 суток с возможностью внести залог в размере 175 650 грн.

Источник: "Радио Свобода"

Детали: Броварская прокуратура ходатайствовала об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 суток без возможности выйти под залог. Прокуроры указывали, что подозреваемый родом из Луганщины, а потому может скрываться от следствия на неподконтрольных Киеву территориях области.

В целях следствия сторона обвинения попросила не называть имени и фамилии подозреваемого.

Защитники во время судебного заседания отрицали любые риски, приведенные прокуратурой, при этом не были против меры пресечения. Впрочем, они просили домашний арест.

При этом адвокат водителя программы "Схемы" Бориса Мазура, который является владельцем подожженного автомобиля, настаивал на содержании под стражей без возможности выйти под залог.

Во время заседания подозреваемый отказался свидетельствовать против себя в зале суда.

После часового пребывания в совещательной комнате судья Анна Билык определила меру пресечения в виде на 60 суток с возможностью внести залог в размере 175 650 грн.

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