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Подозреваемого в поджоге авто "Схем" арестовали на 2 месяца с залогом

Пятница, 28 августа 2020, 23:54
фото: михаил ткач

В пятницу, 28 августа, Броварской горрайонный суд избрал подозреваемому в причастности к поджогу автомобиля программы журналистских расследований "Схемы" меру пресечения в виде ареста на 60 суток с возможностью внести залог в размере 175 650 грн.

Источник: "Радио Свобода"

Детали: Броварская прокуратура ходатайствовала об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 суток без возможности выйти под залог. Прокуроры указывали, что подозреваемый родом из Луганщины, а потому может скрываться от следствия на неподконтрольных Киеву территориях области.

В целях следствия сторона обвинения попросила не называть имени и фамилии подозреваемого.

Защитники во время судебного заседания отрицали любые риски, приведенные прокуратурой, при этом не были против меры пресечения. Впрочем, они просили домашний арест.

При этом адвокат водителя программы "Схемы" Бориса Мазура, который является владельцем подожженного автомобиля, настаивал на содержании под стражей без возможности выйти под залог.

Во время заседания подозреваемый отказался свидетельствовать против себя в зале суда.

После часового пребывания в совещательной комнате судья Анна Билык определила меру пресечения в виде на 60 суток с возможностью внести залог в размере 175 650 грн.

Предыстория: 

  • Ночью 17 августа автомобиль программы "Схемы" подожгли возле дома водителя съемочной группы.
  • Главная редактор программы "Схемы: коррупция в деталях" Наталья Седлецкая считает, что за поджогом машины, которой пользовались журналисты-расследователи, могут стоять фигуранты расследований, и не исключает причастность к этому экс-замглавы администрации президента Януковича Андрея Портнова .
  • Последние расследования Михаила Ткача в "Схемах" были о нарушении ПДД первыми лицами государства, переезде Зеленского на государственную дачу, обходе карантина нардепами и бизнесменами, отпуске президента в Омане и "пленках Ермака".

Темы: суд


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