Головні новини п’ятниці і ночі: КС та Ситник, Нові Санжари 2

КС визнав призначення Ситника директором НАБУ неконституційним, розгнівані уманчани не пускали хасидів до могили цадика Нахмана — актуальні новини 28 серпня.

Про Ситника

Конституційний суд визнав неконституційним указ про призначення Артема Ситника директором Національного антикорупційного бюро України.

Про Нові Санжари 2

Місцеві жителі Умані у ніч на 28 серпня викликали поліцію і не пропускали хасидів у район паломництва, де розташоване поховання цадика Нахмана.

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